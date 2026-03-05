Merentiel desea terminar su carrera jugando en Boca

Miguel "La Bestia" Merentiel atraviesa un momento de plenitud en Boca Juniors. Tras reencontrarse con su mejor versión frente a la red, desde su entorno cercano lanzaron un mensaje que sacudió las estructuras de Brandsen 805 y generó una sonrisa en los hinchas: la intención del delantero uruguayo es quedarse en el club y, de ser posible, terminar su carrera allí mismo.

"La intención no es salir, él dice que prefiere terminar su carrera en Boca", confesó su representante, Marcelo Tejera, en diálogo con Minuto1. Según el agente, Merentiel se siente "demasiado cómodo" en el mundo xeneize, lo que lo lleva a priorizar su permanencia por encima de las constantes ofertas que llegan en cada mercado de pases desde el exterior.

Goles, récords y una negociación pendiente

El presente deportivo respalda el deseo del atacante. Luego de algunas semanas de sequía que lo tenían preocupado, Merentiel destrabó su racha ante Gimnasia de Mendoza y este miércoles fue la gran figura en el 3-0 frente a Lanús. Con su doblete, alcanzó los 53 goles con la camiseta azul y oro, superando nada menos que a Guillermo Barros Schelotto como el sexto máximo goleador del club en lo que va del siglo XXI.

Sin embargo, para que el sueño del retiro en La Ribera se concrete, todavía falta un paso administrativo clave. Tejera reconoció que desde hace meses busca negociar con Juan Román Riquelme una mejora contractual, aunque por ahora no ha tenido "mucha suerte" en las tratativas. "La idea desde hace ya varios meses es intentar una mejora de contrato que le he pedido al presidente", agregó el mánager.

El factor emocional de la Bestia

A sus 30 años, el uruguayo parece haber encontrado su lugar en el mundo. Su representante admitió que la falta de gol lo tenía intranquilo debido a la exigencia diaria que impone Boca, pero que el apoyo de la gente y los resultados recientes le devolvieron la calma.

"Él muchas veces no se da cuenta de todo lo que ha conseguido en este club", señaló Tejera. Con los goles nuevamente de su lado y el reconocimiento de la tribuna, Merentiel sigue escribiendo su historia grande en el Xeneize, con el objetivo firme de agigantar su legado y cumplir la promesa de no vestir otra camiseta que no sea la de Boca hasta el final de sus días como profesional.