MacBook Neo de Apple: precio y características de la laptop barata

La semana de presentaciones de la compañía de Cupertino culminó con el anuncio de la MacBook Neo, una computadora de bajo costo diseñada para competir en gamas intermedias. Con un precio de salida de 599 dólares —idéntico al del nuevo iPhone 17e—, el dispositivo se sitúa notablemente por debajo de los 1.099 dólares de la MacBook Air y los 1.699 dólares de la MacBook Pro. Esta propuesta rompe el esquema tradicional de la marca al integrar el procesador A18 Pro del iPhone 16 Pro en lugar de los chips habituales de la línea M.

El modelo base cuenta con 256GB de almacenamiento y carece de sensor de huellas. No obstante, al desembolsar 100 dólares adicionales (699 dólares), el espacio se duplica a 512GB y se incorpora el Touch ID. Todas las versiones disponen de 8GB de RAM, una cifra que la publicación Engadget ha descrito como “escasos”. En cuanto a su pantalla, es un panel LCD de 13 pulgadas con resolución de 2.408 x 1.506 píxeles, aunque resigna la tecnología TrueTone de ajuste automático ambiental para reducir costos.

La ficha técnica se completa con dos puertos USB-C, cámara frontal de 1080p, conector para auriculares y una estructura íntegramente de aluminio. Estéticamente, Apple ofrece variantes sobrias en plateado y gris oscuro, junto a opciones más llamativas en amarillo y rosa. Pese a que el chip A18 Pro no alcanza las prestaciones de la serie M, el fabricante promete un rendimiento suficiente para funciones de inteligencia artificial y tareas de productividad.