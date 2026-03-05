Yo Cocino > Paso a paso
Receta de Champandongo: el platillo de Como agua para chocolate
POR REDACCIÓN
La segunda temporada de la serie original de HBO Max, Como agua para chocolate, bajo la producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault, ha puesto el foco en el “Champandongo”, un episodio y platillo que evoca la magia de Laura Esquivel.
Según Zurisaddai González, esta receta de pastel de capas despierta profundos celos en Tita al observar la vida de Pedro Múzquiz con Rosaura. La preparación rinde 8 porciones con un valor nutricional por ración de 520 calorías, 18g de proteínas, 34g de grasas, 36g de carbohidratos y 7g de azúcares.
Para elaborar este plato de técnica suave y especiada, se requieren 250 gramos de carne molida de res y 250 de puerco, 200 gramos de nueces y almendras, cebolla, acitrón —que puede sustituirse por chilacayote o fruta cristalizada—, jitomates, azúcar, comino, 250 gramos de crema, 250 de queso manchego, mole disuelto en caldo de pollo y tortillas.
El proceso, que toma una hora y 15 minutos, consiste en freír tortillas, sofreír los vegetales y carnes con las semillas y especias, y montar el refractario en capas antes de hornear a 180°C durante 30 minutos. Se recomienda dejar reposar 10 minutos para asentar las capas y puede conservarse tres días en refrigeración.