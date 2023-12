Minutos antes de las 21 de este sábado 9 de diciembre asumió la intendente de 9 de Julio Eduardo Daniel Banega Allende, el flamante funcionario dio un discurso con emoción a la hora de agradecer el apoyo recibido y anuncios sobre cómo será su gestión de Gobierno.

El acto de asunción del nuevo mandatario nuevejulino se realizó en la Plaza Independencia del departamento. El mandatario prestó juramento ante los santos evangelios y luego dio un discurso que se extendió por 10 minutos.

En el comienzo de sus palabras el funcionario agradeció la presencia de sus colegas intendentes de otras comunas, del intendente saliente y de los referentes de las fuerzas vivas del departamento. Lo que siguió fue un momento de emoción cuando el mandatario recordó y agradeció a sus familiares.

"Hoy no cumplo un sueño, hoy inicia el sueño de ver transformado 9 de Julio para que sea nuestro lugar en el mundo un lugar donde vivir bien sea una realidad", esta fue una de las primeras frases que pronunció el flamante intendente.

El funcionario agregó que el sueño que se inicia fue posible "gracias a cada uno de ustedes, no olvido agradecer primero a Dios por tantas bendiciones derramadas en mi vida personal, pero sobre todo agradecer a mis padres", aseguró emocionado y tratando de contener las lágrimas al referirse a sus padres Zulma y Beto que lo acompañaban en el acto.

Luego Banega continuó con los agradecimiento y se refirió a su esposa Analia quien se convirtió en la primera dama departamental y a sus dos "tesoros", sus hijos Agostina y Mauricio. A su familia le agradeció porque "me bancan en esta hermosa vocación de servir a los demás".

Tras este momento de emoción, el dirigente se refirió a lo que hará al frente del municipio y aseguró: "Las mejores ideas, con las mejores personas, el equipo que he elegido tiene funciones, no cargos he achicado la planta política porque es a lo que me comprometí", aseguró dando cuenta de que ya cumplió una de sus promesas de campaña.

Luego agregó que buscará que en la comuna haya "más acción y menos burocracia, no hago lugar al prejuicio por eso mi equipo es plural, en este se integran distintas miradas de pertenencias y orígenes", aseveró y agregó: "tenemos que trabajar sin descanso en contacto con la realidad".

Ya sobre el final, Banega aseguró que reconoce la importancia del trabajo de los municipales que se desempeñan en todos los sectores y agregó que va a gestionar "enfocado en la transparencia, resultados y diálogo con los consensos necesarios para que podamos programar".

Antes de finalizar el líder habló de la relación que tendrá la comuna con el gobierno de la Provincia y de la Nación, aseguró que 9 de Julio debe ser considerado como un departamento estratégico. El mandatario que fue electo por el Frente San Juan por Todos, aseguró que buscará mantener una relación de "autonomía, pero de cooperación" con la gestión provincial que está en manos de Marcelo Orrego y la nacional que comanda Javier Milei.