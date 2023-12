Romina Rosas comenzó su segundo mandato como intendenta de Caucete. Rosas además implementa la paridad de género en el gabinete. Es decir que secretarías, subsecretarías y direcciones tendrán que estar conformados 50% por hombres y 50% por mujeres.

El acto se realizó en la plaza departamental en el marco de los 40 años de la vuelta a la democracia. En su discurso de asunción, Rosas hizo un recorrido por su gestión, habló de los desafíos de la pandemia y reconoció los avances en educación y urbanización de Caucete.

“Primero quiero como caucetera e hija de esta hermosa tierra que me siento feliz y emocionada de haber podido recorrer junto a ustedes estos cuatro años cargados de una multiplicidad de emociones de alegrías y tristezas. Sé con absoluta certeza que no ha sido fácil para nadie, que el día a día nos ha pesado mucho en varias oportunidades. Y por ello también puedo afirmar que la experiencia recogida de estas vivencias con las que hoy cargo en mi mochila han sido enriquecedoras y son uno de los pilares que me permiten hoy estar aquí frente a ustedes”, inició su discurso.

“Los cauceteros pusimos a prueba nuestra paciencia, aguardamos por la culminación de grandes obras como la renovación del sistema cloacal y de una parte del sistema de distribución del agua potable, pusimos por delante y como escudo el bienestar y la calidad de vida de los cauceteros y cauceteras porque sabíamos con absoluta certeza que ese era el camino a recorrer para pensar en un Caucete desarrollado", agregó.

Por último, cerró: “Les aseguro que seguiré representando y luchando por los intereses de los cauceteros en esta nueva gestión provincial y nacional que ya comienza, deseándoles el mayor de los éxitos para que también a los cauceteros nos vaya bien”.

Paridad de género en el gabinete

"Con mucho orgullo y alegría quiero contarles que el Concejo Deliberante aprobó una Ordenanza sobre un proyecto que enviamos que establece el principio de paridad de género en la conformación del gabinete del Ejecutivo Municipal", publicó en sus redes sociales, Romina Rosas, antes de jurar.

"La normativa garantiza que el gabinete esté compuesto por un 50% de mujeres y un 50% de hombres en sus Secretarías, Subsecretarías y Direcciones. Además, se establecen mecanismos para mantener esta paridad en caso de vacantes, asegurando que se mantenga la equidad establecida", continuó el posteo. "Esa decisión refleja el compromiso irrevocable e ineludible del municipio con las políticas de género y diversidad, y representa un paso significativo hacia una sociedad más justa e igualitaria", concluyó el texto.