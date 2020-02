A Argentina assina acordo de cooperação com a Alemanha na área da Defensa

POR AGENCIA TÉLAM 04 de noviembre de 2019

O governo nacional assinou com a Alemanha um acordo de cooperação mútua para desenvolver e ampliar as relações na área da Defensa, com especial interesse em analisar e aprimorar temáticas como a mudança climática e a cyber defesa, informou hoje Presidência da Nação.







O convênio, assinado pelo ministro da Defensa, Oscar Aguad, e o embaixador alemão em Buenos Aires, Jürgen Christian Michael Mertens, abrange as áreas de diálogo político e estratégico sobre assuntos relacionados com a segurança internacional e a cooperação bilateral, e operações para manter a paz no marco das Nações Unidas.







Também a formação e aperfeiçoamento de militares e civis que pertencem ao âmbito da defensa; o papel das Forças Armadas no Estado de direito democrático; logística; proteção meio-ambiental nas Forças Armadas; e aquisição de equipamento militar.







Durante um ato realizado no Edifício Libertador, Aguad remarcou o "ótimo vínculo que existe de sempre" entre ambos os países e sublinhou que grande parte do equipamento que há no país "tem a ver com a Alemanha".