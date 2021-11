A dos meses de la muerte de Catalina, su familia marchó por tercera vez pidiendo justicia por mala praxis

“Me dijeron que siguiera por un pasillo y que al final estaba Catalina. Y que de ahí se la llevaban a la morgue judicial”, relató a DIARIO HAURPE con los ojos empapados de lágrimas Cintia Sosa, madre de Catalina Valdez, la nena de cuatro años fallecida el pasado 8 de septiembre por una aparente mala praxis en el Hospital Doctor Guillermo Rawson. Esas serían las últimas palabras que escucharía por parte del personal de ese nosocomio cuando le dijeron que Catalina había muerto a causa de una “insuficiencia respiratoria”. Tras la autopsia en la morgue, descubrirían que en realidad su deceso se produjo por un derrame interno en el abdomen que, creen, podría haber sido evitado con un chequeo completo.

A dos meses de su muerte, sus padres, Eduardo Valdez, de 38 años y Cintia realizaron una tercera marcha en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo alrededor de las 21 del lunes en pedido de justicia por mala praxis contra dos de las médicas señaladas como responsables de su muerte. Las dos mujeres fueron imputadas por la Unidad de Delitos Especiales y la investigación es llevada por el fiscal Iván Grassi. Por su parte, Eduardo y su esposa insisten en que los médicos encargados de velar por Catalina, la abandonaron.

Catalina hubiera cumplido cinco años el 21 de marzo. Foto: Gentileza

“No hicieron nada para salvarle la vida. Quisieron echarle la culpa a su epilepsia, pero luego la autopsia en morgue judicial dijo que fue por un derrame interno que no detectaron porque solo le hicieron una tomografía en la cabeza. Se acercaron a los pies de la camilla, la vieron y no hicieron nada”, dijo Eduardo a DIARIO HUARPE indignado.

Eduardo y Cintia volvían del Médano de Oro hasta su casa el pasado martes 7 de septiembre cuando, a alturas de calles Abraham Tapia y Larraín, a sólo tres cuadras de su casa, chocaron contra un poste tras perder el control del vehículo que Eduardo manejaba cerca de las 14.30 horas. Catalina llegó hasta el hospital desmayada y permaneció internada hasta pasada la medianoche cuando alrededor de las 1.30 de la mañana empezó con problemas respiratorios. “Empezó con problemas para respirar y entonces la tomé de la camilla y me la llevé. Alrededor de las 2 de la mañana se complicó más y llegó ya al hospital sin vida”, recordó su padre.

Cintia dijo que su hija le da fuerzas para seguir pidiendo justicia. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

Tras la denuncia por la negligencia en la atención, y los testimonios de los padres, las médicas Marcia González y Vanesa Sojo quedaron imputadas por homicidio culposo, en este caso, por negligencia. Es que según el relato de los padres, y lo investigado por fiscalía, no habrían realizado un chequeo completo cuando Catalina llegó, en este caso, la ecografía en la zona del abdomen que podría haber salvado la vida de la niña de cuatro años.

“Yo les pregunté si le habían hecho todos los estudios y me dijeron que sí. Evidentemente no fue así porque si le hubieran hecho esa ecografía, algo aunque sea simple el desenlace hubiera sido otro. Cuando llegamos al hospital con ella sin vida lo último que nos dijeron fue que al final del pasillo estaba ella para fuéramos a dejarla en la morgue. Eso hicimos y nos vinimos a casa”, recordó Cintia con la voz quebrada.

La marcha se llevó a cabo de forma pacífica a alrededores de la Plaza 25 de Mayo y fueron hasta el hospital Doctor Guillermo Rawson. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

A la marcha también asistieron familiares de otros casos de mala praxis que señalaron una vez más al hospital Doctor Guillermo Rawson como responsables de muertes que podrían haber sido evitadas, como fue el caso del recién nacido Lorenzo Narváez, dado a luz el 14 de junio pasado y fallecido el 7 de julio por descuidos evitables a la hora de su parto, denunciaron.

"Todavía no tenemos respuesta de nadie hace cuatro meses y ningún tipo de respuesta. Pedimos una solución porque no puede ser que siga pasando esto. Hay gente que se queda callada porque no tiene recursos y tiene miedo. Nadie ha dado la cara. A mi hijo me lo mataron y que pague quien tenga que pagar”, dijo Nadia, de 24 años y madre del fallecido Lorenzo a DIARIO HUARPE. Durante la mañana del lunes se realizó una manifestación en las puertas de ese mismo hospital por parte de la familia de Johana Ramírez, la joven de 20 años quien falleció a los pocos días de dar a luz. La familia, al igual que los Valdez, denunció mala praxis.

Otras víctimas de mala praxis acompañaron también a la familia Valdez, como Nadia Barrionuevo quien perdió a su hijo recién nacido por una mala praxis que denunció. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HAURPE

Ahora, será trabajo de la Justicia determinar las responsabilidades de las médicas González y Sojo, quienes continúan en libertad y podrán seguir trabajando, puesto que este es un delito excarcelable, según fuentes.

“Estamos sacando fuerzas de donde uno no se imagina para seguir luchando y que esto se esclarezca y que la gente denuncie este tipo de casos en todos los hospitales. Es la única forma de que esto pare y que estos médicos no sigan trabajando”, cerró Eduardo. “La flaca nos da fuerzas para seguir luchando, que se sepa que paso ese día y que no vuelva a pasar”, agregó Cintia.

Catalina era la única hija de la pareja y su deceso les cambio su vida para siempre. Vivaz y querida por todos, habría cumplido cinco años el 21 de marzo