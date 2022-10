A los 80 años, Arturo Gutiérrez cumplió su sueño de ser abogado

Se llama Manuel Arturo Gutiérrez Gallo y desde joven siempre soñó con ser abogado. La vida lo llevó por otros rumbos, pero ahora con 80 años pudo cumplir su anhelo y se recibió de Abogado en la UNSJ. El flamante profesional contó que se siente feliz de haber logrado cumplir su meta y aseguró que desde su lugar trabajará para que este país sea mejor y evitar el éxodo de jóvenes que migran a causa de la falta de oportunidades.

Con la alegría por el logro conseguido aún intacta, Arturo recibió al equipo de DIARIO HUARPE en su casa de Capital. El hombre contó que con 19 años se recibió de Enólogo en Mendoza, pero siempre le quedo el entusiasmo por estudiar abogacía.

"Siempre me quedó el entusiasmo por seguir una carrera universitaria, sobre todo por el derecho y no lo pude hacer por más que lo intenté hacer en la Universidad Nacional de Córdoba, me inscribí y estuve rindiendo libre algunas materias pero después tuve que dejar porque tuve que asumir la responsabilidad de conducir nuestra empresa vitivinícola", recordó Arturo.

Luego de este fallido primer intento de ser abogado, Arturo se hizo cargo de la empresa familiar, formó una familia y tuvo cinco hijos que le dieron 13 nietos.

Durante su vida de trabajo dirigió diferentes empresas y vio como sus hijos fueron creciendo hasta tener la alegría de que el hijo que lleva su nombre se convirtiera en abogado.

El flamante abogado ya presto juramento ante el Foro de Abogados. Foto: Gentileza.

Fue entonces que con los "hijos ya grandes" y con más tiempo para dedicarle al estudio, Arturo decidió reanudar su carrera y se anotó en la Universidad Nacional de San Juan. "Fue una estrategia sin tiempo cuando pueda me recibiré", aseguró el flamante letrado.

Arturo volvió a la facultad en el año 2005 y fue cursando las materias como podía, ya que tenía que repartir su tiempo entre sus obligaciones como empresario, su familia, los estudios.

Ante la pregunta de cómo se sintió al recibir el título de abogado, el flamante letrado explicó que se sintió muy emocionado y contento después de haber logrado este objetivo porque se conjugan una serie de factores, el apoyo de la familia, la salud, fundamentalmente que le agradezco a Dios que haya sido así y la satisfacción de haber cumplido un objetivo", aseguró.

Tras recibir su título Arturo concedió una entrevista en la que contó cómo fue su paso por la UNSJ. Foto: Gentileza.

Flamante abogado