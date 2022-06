A pesar de la esperanza, no operaron a Santino, el nene sanjuanino que pedía ayuda

Los médicos cordobeses al final no pudieron, al menos por ahora, darle otra oportunidad a Santino Castro, un pequeño de 4 años que pedía ayuda para poder viajar a Córdoba y allí operarse. En este sentido, DIARIO HUARPE habló con la hermana del nene, que padece epilepsia, trastorno bipolar e hiperactividad, quien confirmó la situación.

Este medio había difundido el desesperante pedido de la familia Castro en abril pasado, cuando las redes se hicieron eco de la necesidad del chico de viajar a Córdoba en búsqueda de una segunda oportunidad para vivir con normalidad. En aquel momento, Agustina afirmó que desde un sanatorio privado de esa provincia le habían brindado una segunda chance. A pesar de que en la provincia les aclararon que no había nada que hacer para las 12 heridas que Santino tiene en su cerebro, producto de sus convulsiones, ellos apostaron por una nueva vida para él.

Como no tenían las oportunidades económicas para viajar a Córdoba, apelaron a la solidaridad de los sanjuaninos para lograr el objetivo. Por suerte, lograron su cometido y pudieron viajar. Pero no todo sucedió como lo esperaron: los médicos en esa clínica advirtieron que no podía intervenirlo quirúrgicamente porque el chico estaba mal medicado.

“La doctora nos dijo que estaba mal medicado y le recetó otros remedios, junto con algunos estudios para ver su estado general”, contó Agustina.

La joven confirmó que todos los estudios ya están realizados, gracias a la colaboración y a la solidaridad de los sanjuaninos. Mientras tanto, el chico sigue convulsionando y sufriendo las consecuencias de sus tres diagnósticos. La familia espera poder darle una segunda chance al pequeño Santino, una chance en la cual tenga calidad de vida a pesar de su diagnóstico.

La historia de Santino

Santino tuvo un accidente cerebrovascular (ACV) mientras estaba en la panza de su mamá y, apenas nació, comenzó a tener convulsiones propias de un segundo diagnóstico, la epilepsia.

Al mes y medio de vida, el nene tuvo un cuadro epiléptico muy grande, a través del cual pudieron diagnosticarle hiperactividad y trastorno bipolar. Las constantes convulsiones le provocaron doce heridas en el cerebro que no le permiten tener una vida completamente normal. Por este motivo, la familia estaba desesperada por al menos intentar la operación en Córdoba.