Los docentes autoconvocados mantendrán el paro y las movilizaciones rechazando la propuesta de Gobierno que prometía abrir una mesa de trabajo siempre y cuando volvieran a las aulas. Por decisión unánime se seguirá con la huelga.

Si bien el corte de levantó, continuarán en asamblea los voceros departamentales. A las 20 se convocó a una marcha de antorchas que concentrará en el Centro Cívico. El pedido que docentes autoconvocados mantiene es que el aumento del 71% se aplique en junio, no se descuenten los días de huelga y que en julio se vuelva a revisar los aumentos.

Lo que había propuesto Gobierno es que se abriría un mesa de trabajo, sólo si las clases empezaban con normalidad. Sin embargo, los autoconvocados tomaron esto como "cambiar las reglas de juego" además de no proponer una fecha concreta para sentarse en la mesa de diálogo por lo que se resolvió en asamblea, unánimemente, seguir con el paro.

Ya van 19 días con medidas de fuerza y 13 con huelga sin actividad en las aulas. El conflicto salarial empezó días antes del inicio de clase, el 27 de febrero cuando UDAP y UDA acepataron un acuerdo salarial sin consultarlo con sus afiliados. Después de esa maratónica paritaria se resolvió que los docentes reibirían un aumento del 71% anual.

Desde ese día los docentes iniciaron las movilizaciones. Entre los pedidos estaba que Gobierno los recibiera para dialogar y así plantear un aumento del 100%, que el cargo testigo no estuviera por debajo de la canasta básica y que no se descontara los días de paro. Este último ítem hacía referencia a la medida que oficializó gobierno a través del Ministerio de Hacienda de "día trabajado, día pagado". Otra de los comunicados oficiales afirmaba que la paritaria del 71% es "el máximo esfuerzo" que puede hacer la provincia y el Gobernador, Sergio Uñac, dijo en un acto que “El presupuesto provincial no puede estar destinado para darle todo a algunos y muy poco o nada a otros”.

Ante este pedido, desde el Ministerio de Hacienda se dijo que no se podía cumplir con ese monto solicitado. Las movilizaciones y los acampes continuaron. A las movilizaciones en Capital se le sumaron los educadores de los departamentos alejados, incluso un grupo de ellos, de Jáchal, lograron entrar al centro cívico, pero no fueron recibidos por ninguna autoridad.

Los días de manifestaciones con marchas, procesión de antorchas, cortes de calles, espectáculos artísticos, bicicleteadas, acampes y sentada siguieron hasta que el pasado 13 de marzo Gobierno finalmente los recibió con la propuesta de adelantar el aumento del 71% de noviembre a septiembre. Esta parecía ser la última propuesta, pero docentes la rechazaron.

La última instancia sucedió al mediodía de este viernes 17 de marzo en la que Gobierno, a través de Luis Rueda, volvió a recibir a los docentes autoconvocados. La propuesta oficial fue abrir una mesa de trabajo, con la condición que maestros y profesores regresaran a las aulas. Sin embargo docentes no aceptaron y tanto paro como movilizaciones seguirán indeterminadamente.