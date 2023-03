La vigilia de los docentes autoconvocados continuó durante este sábado 4 de marzo, este día estuvo marcado por actividades artísticas que se extendieron hasta la noche. Frente al Centro Cívico, un grupo de docentes siguió con las medidas de fuerza en espera de una respuesta del Gobierno de San Juan.

Entre las actividades que se hicieron en el día hubo desde una recorrida en bicicletas, un espacio de pintura y en la noche las docentes de Educación Inicial tuvieron actividades en las que los chicos que acompañaron con coreografías. Con un parlante y canciones infantiles, las seños formaron parte de otro día de huelga en la Plaza España. También se realizaron actividades durante la jornada con docentes de música, plástica y educación física.

Además de las actividades que realizaron los docentes de diferentes áreas, el acampe fue apoyado por los sanjuaninos con bocinazos y hasta donaciones de comida y agua caliente. Algunos maestros y profesores durmieron sobre reposeras y colchas para no romper con el acampe. A los docentes se sumaron los familiares para que fueran rotando en la vigilia en una movilización, entre marchas y actividades, que ya lleva su sexto día.

Sobre el acampe

El acampe inició el viernes después de que se entregara el petitorio. Según dijeron fuentes dentro de los docentes autoconvocados a DIARIO HUARPE que hasta que no haya una respuesta de Gobierno y se sientan a dialogar con una propuesta superadora la huelga continuará.

El pedido incluye: no a las cuotas, no ítems que se paguen “en negro”, eximirlos del impuesto a las ganancias (AFIP), y no al descuento de los días de paro, entre otros ítems. Este último pedido hace referencia a la medida que implementó el Gobierno de “día trabajado, día pagado”, con el que desde hacienda calculan que es un descuento de $5.000 aproximadamente.

Sin embargo, desde los docentes dijeron a DIARIO HUARPE que esta suma no sería la real de lo que reciben en el bolsillo.

La participación de docentes de todo San Juan

En el acampe hay representantes de docentes de Valle Fértil, Jáchal, Iglesia, Calingasta y 9 de Julio entre otros. Durante el viernes llegaron y se sumaron a uno de los días con más convocatoria.