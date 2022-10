Adelmo es más conocido en el Centro Cívico como Rulito. Se desempeña en el área Habilitaciones de Desarrollo Humano, aunque antes pasó por maestranza, de donde se llevó un gran grupo de amigos.

“Mi función es la de trabajar con pensiones de vejez e invalidez, recibir la gente que viene desde los departamentos. Sacamos cuentas y organizamos todo en un expediente de lo que se les paga todos los meses a la gente”, explicó sobre su labor diaria.

Una vez que se jubile, seguirá atendiendo un kiosco que tiene en su casa, ya que le gusta mucho estar en contacto con otras personas. Foto: DIARIO HUARPE.

No obstante, su empleo no siempre fue en la parte estatal. Cuando era joven trabajó en varias fincas. "Hice trabajos pesados", recordó. En el Gobierno comenzó en la Red de Gas, fue uno de los que se encargó de colocar el servicio en toda la provincia, ahí estuvo cinco años. Después, pasó a maestranza, de donde se llevó una serie de amigos que se volvieron incondicionales y con los que aún se reúne de forma religiosa todos los fines de semana.

Ahí estuvo una gran cantidad de años, hasta que en el 2014 lo trasladaron a Habilitaciones, donde trabaja actualmente.

Cuando se jubile aseguró que lo que más extrañará será a sus compañeros. Foto: DIARIO HUARPE.

“Me gustó mucho que me trajeran acá porque me recibieron de diez, estoy muy bien, me va a costar mucho irme, ya me queda poquito. Sé que voy a extrañar un montón, voy a seguir viniendo, es imposible que no pueda venir si hasta me cuesta irme de vacaciones”, admitió Rulito.