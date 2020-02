A província de Santa Cruz apresentou o novo percorrido patagônico "Travessia de Tres Lagos"

POR AGENCIA TÉLAM 07 de noviembre de 2019

O produto turístico Travessia Tres Lagos, que oferece uma experiência "full day" que combina em uma jornada a história, a cultura rural e vestígios pré-históricos da referida localidade do Corredor da Estrada 40 em Santa Cruz, foi apresentado na Cidade de Buenos aires.



Trata-se de uma proposta de dia completo que começa em El Calafate, com um primeiro trajeto até Tres Lagos, onde é percorrida a zona de Piedra Clavada, são visitadas pinturas rupestres de até 9.000 anos.



O percorrido inclui petiscos patagônicos em uma fazenda, uma visita ao Museu local e um cordeiro patagônico e a estacada no camping local, com a paisagem do horizonte infinito típico da região, para encerrar a jornada na última hora do dia.



A proposta, promovida pela operadora “Glaciers Land”, de El Calafate, é constituída a partir deste mês como excursão regular em uma proposta com muita cultura, história e natureza para instalar no mapa turístico.