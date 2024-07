El , llamado comúnmente “DNU de Javier Milei”, se puso en vigencia el 29 de diciembre y trajo cambios a varios aspectos de la vida cotidiana de los argentinos. A seis meses de esa variación, las reglas del juego en el mercado de los alquileres se modificó y eso trajo consecuencias. En San Juan, tanto los inquilinos, como los corredores inmobiliarios, adhieren al concepto de que la oferta de propiedades en alquiler aumentó, mientras que la demanda se estancó debido a las dificultades económicas que atraviesan los sanjuaninos.

Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, indicó a DIARIO HUARPE que cada vez es más común la decisión de algunos inquilinos de dejar de alquilar para pasar a vivir con familiares. Esta situación se da frente a la imposibilidad de seguir sosteniendo el alquiler. Cabe recordar que, según la estimación del referente, un trabajador promedio debe disponer de aproximadamente el 60% de sus ingresos para pagar su renta.

Para el referente de inquilinos, la decisión de muchos arrendatarios, de compartir viviendas con algunos familiares, dejó a disposición estos inmuebles, pero también la desregulación de la actividad hizo que creciera la oferta. “Muchos propietarios, que no querían poner sus inmuebles en alquiler, ahora lo hacen porque no hay regulación. Como no hay ley, nadie los controla y pueden tener la ganancia que ellos quieran. Pero nadie piensa en el trabajador asalariado, que no puede pagar el alquiler”, agregó.

Desde el otro lado de la vereda, Iván Orozco vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia y vicepresidente de la Federación Inmobiliaria de Argentina, coincidió con la posición de Bazán. Según indicó, debido a la crisis económica, los sanjuaninos retardan cada vez más la decisión de alquilar. Sin embargo, hay algo en lo que no acuerdan: conforme informó el referente, en estos seis meses, la oferta de propiedades en alquiler creció un 100% y, si bien este incremento está relacionado con que hay menos regulación, Orozco aclara que el nuevo contexto no es desfavorable para los inquilinos. Inclusive, a diferencia de lo que plantea Bazán, para Orozco el mercado ahora es más benévolo para el inquilino.

“El mercado locativo mejoró para el inquilino, porque el déficit de viviendas es mayor y la oferta creció, entonces tienen para elegir y con precios más estables, porque al crecer la oferta, los precios se estancaron”, manifestó Orozco al respecto.

Las reglas del juego cambiaron

Bazán indicó que, a diferencia de los contratos de tres años que se firmaban con la llamada Ley de Alquileres, con el DNU, en San Juan, se están cerrando contratos de alquileres por dos años, y hasta hay casos de un año y medio. Asimismo, la actualización de los precios es cada dos o tres meses y, según él, acompaña a la inflación.

Orozco, por su parte, manifestó que los contratos menores a dos años se da en los casos de alquiler con dueño directo, es decir, sin intervención inmobiliaria. En el caso de los contratos con inmobiliaria, los convenios superan los 24 meses y la actualización de los precios se da en plazos cuatrimestrales.

El referente inmobiliario aseguró que los precios de los alquileres se actualizan según el Índice para Contratos de Locación (ICL), que se creó con la derogada Ley 27.541. Pese a que esta legislación no está en vigencia, desde las diferentes asociaciones continúan optando por revisar los precios bajo este índice.

“Pese a que no hay regulación, cuando entró en vigencia el DNU, la Federación Inmobiliaria bajó línea de cómo actualizar y, si bien no es obligatorio, todos nos manejamos con la actualización según ICL. Es el único índice que contempla las dos problemáticas del mercado locativo, que es la canasta básica y el índice inflacionario”, manifestó.

Dato

Según Bazán, alquilar un departamento de un ambiente cuesta entre $120.00 y $150.000. Mientras que para acceder al alquiler de una casa, se necesita enfrentar un gasto promedio de $350.000 mensual.