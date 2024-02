Pese a los altos índices de inflación en diciembre y enero, los precios de contratación de alquileres a principio de febrero se han mantenido estables en San Juan respecto al último mes del 2023. Así lo señalaron desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Esta estabilidad en los valores se debe a que los salarios no han acompañado la subida de precios y, si los arrendamientos tienen un fuerte incremento, podrían sufrir una caída en el mercado. Otro factor que estimularía este escenario es el crecimiento de la oferta desde la sanción del DNU de Milei que cumplirá un mes de vigencia el día 20 de febrero.

Los precios de los alquileres no experimentaron importantes modificaciones y se encuentran estables. Esto significa que no acompañan la evolución de la inflación que en diciembre registró un 25,5% mientras que enero se espera un 20%. Iván Orozco, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, expresó a DIARIO HUARPE que se ha detectado un freno en los precios y un incremento en las operaciones acorde al aumento de la oferta de inmuebles, generado a partir de la sanción del famoso DNU de Milei. “Un 75% de las inmobiliarias en el país han tenido un aumento en la oferta de propiedades. En San Juan se incrementó en un 44% y en todo el territorio nacional un 36% desde diciembre”, expresó el dirigente.

“Hemos hecho una mediación a fines de enero y se han mantenido los precios. Considero que hasta el momento no se han modificado los valores”, continuó Orozco.

Explicó que los importes de los alquileres al no subir junto al Índice de Precios al Consumidor han bajado en precios relativos. Esto se refiere al precio de los alquileres en comparación a los índices inflacionarios. “La inflación hasta el momento no tiene freno y el bolsillo de los inquilinos no sube los salarios”, detalló. Por eso, agregó que las inmobiliarias han optado proponer como método de actualización de los arrendamientos el Índice de Contratos de Locación para que los locatarios puedan afrontar las subas.

“Fijamos la pauta de que seguimos utilizando el ICL porque era la que más se acomodaba a la realidad”, continuó. Si optan por el IPC, los alquileres se volverían impagables para los inquilinos, ya que los haberes no crecen a la par de los precios.

Orozco contó que la mayoría de los alquileres se contratan por dos años y la actualización del precio se lleva a cabo cada cuatro meses. Creen que en los próximos meses la situación seguirá de la misma manera: con precios de alquileres estables o que se actualizarán en todo caso debajo de la inflación, promovidos por el atraso de los salarios y el aumento de la oferta.

Cabe destacar que actualmente un departamento de un dormitorio en Capital se encuentra entre $100.000 y $120.000, dos dormitorios en $180.000 y una casa de barrio está entre $250.000 o $350.000 dependiendo de la zona.