A un chileno le robaron lo más preciado: el anillo que le heredó su madre

La estadía por trabajo en San Juan, del chileno Marco Saez Barría (47), se convirtió en un caos. En dos semanas, el hombre sufrió dos robos en la localidad de Media Agua, en Sarmiento. El jueves por la noche fue el último. Dos motochorros lo amenazaron con un revolver en plena Ruta 40, pasando la estación de servicio camino a Los Berros, y le quitaron unos documentos, una cadena y un anillo. Éste último es lo que quiere recuperar a toda costa, porque es una herencia que le dejó su madre María Frida Barría Gómez antes de morir hace 20 años.

Hace dos semanas, Marco se vino con su pareja desde Santiago de Chile a casa de su suegra en Sarmiento por unas propuestas como locutor en boliches. Pero no tuvo una buena parada. A tan solo unas horas de pisar tierras sanjuaninas, el también actor sufrió el robo de su celular y unos 70 mil pesos chilenos dentro de la vivienda. Delincuentes ingresaron aún sin importar que estuviera la casa ocupada y se llevaron varias cosas.

MIRÁ TAMBIÉN Murió y sus compañeros la recordaron dándole a su papá la campera de promoción

Tras el hecho realizó la denuncia en la Comisaría 8va, pero aún no obtiene respuestas. “Desde que estoy en Media Agua me da miedo caminar por las calles y vivo intranquilo”, explicó el hombre a DIARIO HUARPE. “Además de sufrir robos, acá me tratan mal por ser homosexual”, agregó.

El jueves, la estadía para este chileno se volvió peor. Ahora perdió un objeto muy preciado para su familia y para su persona. “El anillo de mi mamá tiene un valor muy sentimental. Lo trajo mi bisabuela de Alemania”, concluyó Marco. Señaló que el anillo es de plata y de 24 kilates. Además tiene una piedra roja.