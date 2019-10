ABB inauguró su nueva planta con una inversión de US$ 9 millones y exportará el 40% de su producción

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La multinacional suiza ABB, líder mundial en tecnologías de ingeniería eléctrica y automatización, inauguró hoy su nueva planta de producción en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, que demandó una inversión de US$ 9 millones, con la idea de responder a la demanda local y exportar un 40% de su producción a la región.



Se trata de una planta de más de 13.000 metros cuadrados ubicada en la Plaza Logística Esteban Echeverría, que producirá equipamiento de media tensión y cuenta con un centro de ingeniería para sistemas de potencia, un área de ingeniería en sistemas de control, drives y robótica; y también con una estación orientada al servicio de posventa.



"Con la implementación de los proyectos de renovables en proceso, la infraestructura va a requerir una mejora o una extensión de las redes de transmisión del sistema eléctrico para llevar esa energía a las áreas de consumo", explicó a Télam el country manager director para Argentina de ABB, José Paiva.



La filial Argentina, que ya tiene 97 años en el país, invirtió US$ 9 millones en esta planta que cuenta con tecnología equiparada a sus lineamientos de fabricación en Europa, y acorde a la industria 4.0.



El directivo también explicó que la nueva planta permitirá "fabricar los equipos para esta expansión de las redes de transmisión, pero también a medida que la energía llega a los centros de consumo hay una necesidad de distribuirla con mejor calidad y seguridad".



La producción permitirá, además, atender la demanda de industrias estratégicas tales como gas y petróleo, minería, pulpa y papel, cemento, infraestructura, siderurgia, transporte y alimentos y bebidas, entre otros, tanto para el mercado local y de exportación.



Sobre la oportunidad de la inversión que realizó la multinacional suiza, Paiva dijo que "la compañía hace 97 años que está en Argentina y con la idea de estar muchos más porque la infraestructura del país tiene que ser mejorada y eso abre muchas oportunidades de negocios".



Respecto a la coyuntura actual reconoció que "en Argentina hay épocas en que las condiciones económicas son mejores, con crecimiento, y otras en que no están tan buenas y es uno de los motivos por los cuales se busca atender otros mercados desde el país".



El 40% de la producción de la planta será exportada a mercados de América Latina y el Caribe, un objetivo que según Paiva es posible de atender ya que "la empresa es bastante competitiva para exportar y se prepara para cuando se retomen los proyectos de mejora de infraestructura".