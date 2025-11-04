El diputado nacional electo por San Juan, Abel Chiconi, participó este martes en Casa Rosada del encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los legisladores electos de La Libertad Avanza. La reunión se realizó en el Salón Héroes de Malvinas y tuvo como objetivo ordenar la agenda parlamentaria del bloque de cara al inicio del período legislativo.

La convocatoria comenzó a las 13 y se extendió durante casi dos horas. Además de Karina Milei, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el exdiputado nacional y especialista en derecho parlamentario, Eduardo Menem, quienes brindaron lineamientos sobre el funcionamiento legislativo y la coordinación interna del espacio.

Karina Milei encabezó la reunión.

“Fue una reunión simple pero necesaria para consolidar este nuevo grupo. Es un gran desafío para mí y también una oportunidad única para San Juan poder, desde mi lugar, formar parte de las decisiones y brindar mi apoyo al presidente Javier Milei para que el país salga adelante definitivamente”, expresó Chiconi tras el encuentro.

El encuentro reunió a cerca de 60 diputados y senadores electos de La Libertad Avanza, quienes recibieron detalles sobre las prioridades del Poder Ejecutivo para la próxima etapa, entre ellas el debate del Presupuesto 2026 y un paquete de reformas estructurales que el oficialismo planea presentar en el Congreso.

Según fuentes oficiales, la intención del Gobierno es fortalecer la cohesión legislativa del bloque y asegurar respaldo político para los proyectos clave de la gestión del presidente Javier Milei.