Abel Chiconi con Karina Milei: “Es una oportunidad única para San Juan”
El diputado nacional electo por San Juan, Abel Chiconi, participó este martes en Casa Rosada del encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los legisladores electos de La Libertad Avanza. La reunión se realizó en el Salón Héroes de Malvinas y tuvo como objetivo ordenar la agenda parlamentaria del bloque de cara al inicio del período legislativo.
La convocatoria comenzó a las 13 y se extendió durante casi dos horas. Además de Karina Milei, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el exdiputado nacional y especialista en derecho parlamentario, Eduardo Menem, quienes brindaron lineamientos sobre el funcionamiento legislativo y la coordinación interna del espacio.
“Fue una reunión simple pero necesaria para consolidar este nuevo grupo. Es un gran desafío para mí y también una oportunidad única para San Juan poder, desde mi lugar, formar parte de las decisiones y brindar mi apoyo al presidente Javier Milei para que el país salga adelante definitivamente”, expresó Chiconi tras el encuentro.
El encuentro reunió a cerca de 60 diputados y senadores electos de La Libertad Avanza, quienes recibieron detalles sobre las prioridades del Poder Ejecutivo para la próxima etapa, entre ellas el debate del Presupuesto 2026 y un paquete de reformas estructurales que el oficialismo planea presentar en el Congreso.
Según fuentes oficiales, la intención del Gobierno es fortalecer la cohesión legislativa del bloque y asegurar respaldo político para los proyectos clave de la gestión del presidente Javier Milei.