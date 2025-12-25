La misteriosa muerte del irlandés que armó el primer árbol de Navidad en Argentina

Nacido el 4 de mayo de 1790 en Irlanda, Michael Hines llegó a Buenos Aires con el Regimiento 88, al mando de Alexander Duff, durante la segunda invasión inglesa el 5 de julio de 1807. Tras avanzar por la actual calle Perón e intentar refugiarse en la iglesia de San Miguel Arcángel, fue herido de bala en una pierna y socorrido por la familia Terrada en Suipacha 55, donde decidió abandonar su uniforme.

Este joven ocultaba un origen noble: se sospechaba que era el hijo bastardo del Rey Jorge IV y una irlandesa católica, cuya unión secreta fue anulada por el Acta de Matrimonios Reales, lo que llevó a la Corte a arreglar un matrimonio con Carolina de Brunswick. Antes de partir de Londres, Hines arrojó al Támesis los documentos que acreditaban su linaje, optando por una vida de plebeyo mientras su prima, la Reina Victoria, terminaba ocupando el trono tras la muerte de Jorge IV y Guillermo IV.

Publicidad

Hines se integró a la sociedad rioplatense y el 24 de diciembre de 1828, según recogen las Tradiciones argentinas de Pastor Obligado, armó el primer árbol de Navidad del Río de la Plata. El evento ocurrió en su hogar porteño —ubicado cerca de Bolívar y Belgrano o en la esquina de Alsina y Perú—, asombrando a los vecinos con un pino decorado con velas y golosinas.

En su vida privada, se casó en 1814 con María González y tuvo varios hijos: Josefa (a quien confesó su secreto), Miguel (músico ciego), Máxima, Carlos, Guillermo y María. Además, fue socio del irlandés Guillermo Brown en la explotación agropecuaria y el saladero “Los Galpones” en Colonia del Sacramento.

Publicidad

Su final llegó el 19 de agosto de 1843 en un campo a 180 kilómetros de Montevideo, donde fue asesinado a puñaladas por gauchos vinculados a Manuel Oribe, aliado de Juan Manuel de Rosas. Se cree que el ataque se debió a su apoyo a Fructuoso Rivera, aunque el móvil real quedó oculto cuando Oribe fusiló a los sospechosos sin juicio. Tras su muerte y la partida de una misteriosa fragata inglesa, su historia fue novelada en el libro La corona hecha pedazos.