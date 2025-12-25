En plena Navidad, un gesto sencillo cambió el clima de varios viajes urbanos en San Juan. Colectiveros sanjuaninos decidieron regalar bolsitas con caramelos a los niños que subían a las unidades, despertando sonrisas y aplausos espontáneos entre los pasajeros.

Uno de los episodios ocurrió en la línea 160/162, de la empresa Libertador. Allí, un chofer sorprendió a los más pequeños con bolsitas repletas de golosinas, en medio de saludos de “Buen día” que se transformaron en agradecimientos y miradas cómplices.

Publicidad

La escena se repitió en otra línea. Un chofer de la empresa Mayo, perteneciente a la línea 20, también se sumó a la iniciativa y entregó bolsitas golosineras a los niños que viajaban. Su nombre es Bruno, y su acción fue celebrada por quienes compartieron el recorrido.

Sin anuncios ni estridencias, los gestos navideños se colaron en la rutina del transporte público. Caramelos en mano y sonrisas al bajar, la Navidad también viajó en colectivo.

Publicidad

Chófer de la línea 160/162, de la empresa libertador.