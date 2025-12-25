Publicidad
Un viaje distinto: colectiveros sorprendieron a niños con golosinas

En Nochebuena, choferes de distintas líneas regalaron bolsitas dulces a niños.

Por Federico Mir Muñoz

Hace 20 horas
Chofer de la empresa Mayo regalando golosinas.

En plena Navidad, un gesto sencillo cambió el clima de varios viajes urbanos en San Juan. Colectiveros sanjuaninos decidieron regalar bolsitas con caramelos a los niños que subían a las unidades, despertando sonrisas y aplausos espontáneos entre los pasajeros.

Uno de los episodios ocurrió en la línea 160/162, de la empresa Libertador. Allí, un chofer sorprendió a los más pequeños con bolsitas repletas de golosinas, en medio de saludos de “Buen día” que se transformaron en agradecimientos y miradas cómplices.

La escena se repitió en otra línea. Un chofer de la empresa Mayo, perteneciente a la línea 20, también se sumó a la iniciativa y entregó bolsitas golosineras a los niños que viajaban. Su nombre es Bruno, y su acción fue celebrada por quienes compartieron el recorrido.

Sin anuncios ni estridencias, los gestos navideños se colaron en la rutina del transporte público. Caramelos en mano y sonrisas al bajar, la Navidad también viajó en colectivo.

Chófer de la línea 160/162, de la empresa libertador.

