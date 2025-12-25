Publicidad
Policiales > En Rawson

Villa San Damián: se prendió fuego una palmera por culpa de la pìrotecnia

Bomberos intervinieron en calle Superiora para sofocar el fuego que habría iniciado por el uso de pirotecnia.

POR REDACCIÓN

Hace 20 horas
Personal de Bomberos trabajó en el lugar para sofocar llamas.

Un incendio consumió por completo una palmera ubicada sobre la calle Superiora, en la zona de Villa San Damián, departamento de Rawson. El episodio captó la atención de diversos transeúntes que circulaban por el lugar, quienes filmaron cómo el ejemplar ardía en llamas y compartieron el material en redes sociales, donde se volvió viral.

Para controlar la situación, personal de Bomberos se desplazó hasta el sitio y logró sofocar el fuego. Respecto al origen del siniestro, las autoridades estiman que las llamas podrían haber sido provocadas por el impacto de un artefacto de pirotecnia.

