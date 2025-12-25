Mató a su esposa en Navidad y le dijo a sus hijos que su mamá dormía

La ciudad de Anaheim, California, fue el escenario de un crimen atroz ocurrido durante la mañana de Navidad. William Wallace, un hombre de 39 años con antecedentes de desempleo y problemas con la bebida, acabó con la vida de su esposa, Za´Zell Preston, de 26 años. Tras el ataque en su vivienda de North Anchor Avenue, el agresor colocó el cuerpo de la mujer en la sala, lo envolvió en una manta y ordenó a sus tres hijos pequeños abrir los obsequios navideños frente a ella. Ante la confusión de los menores, Wallace sostuvo la mentira de que su madre estaba "borracha" y que se había golpeado al caer.

Durante el macabro festejo, una de las niñas notó que su madre estaba fría al tacto, pero el padre la apartó para que continuara jugando. La investigación posterior desmoronó la versión de un accidente: el examen forense determinó que Preston falleció por un fuerte traumatismo craneal derivado de un golpe violento, no por una caída casual. Además, se descubrió un historial de violencia doméstica y órdenes de alejamiento vigentes entre 2011 y 2013 que el hombre solía ignorar. Za´Zell, quien trabajaba en tres empleos y estudiaba para ser enfermera, intentaba mantener la estabilidad del hogar pese al entorno violento.

En el juicio llevado a cabo en el condado de Orange, el testimonio de la hija mayor fue clave al relatar cómo escuchó los golpes y el llanto de su madre tras una puerta bloqueada la noche previa. A pesar de que la defensa intentó desacreditar a la víctima, las pruebas de sangre en la alfombra y el relato de los hechos fueron contundentes. William Wallace fue condenado a 15 años de prisión efectiva por homicidio en segundo grado, sin posibilidad de libertad condicional. El informe psiquiátrico final lo describió como un hombre narcisista y carente de remordimiento por el daño infligido.