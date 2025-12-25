El Poder Ejecutivo nacional se prepara para anunciar una profunda reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), la tercera entidad prestadora más grande del Estado.

El proyecto, impulsado por el ministro de Defensa, Carlos Presti, consiste en dividir el organismo en dos estructuras: una para el personal de las Fuerzas Armadas y otra para las fuerzas de seguridad, específicamente la Policía Federal y la PSA. La medida surge tras detectar irregularidades en gestiones previas que derivaron en un pasivo de 200.000 millones de pesos, afectando gravemente los tratamientos de alta complejidad.

La crisis operativa es crítica en localidades como Punta Alta, donde 42.000 de sus 77.000 habitantes dependen de esta cobertura y sufren meses de retrasos. Ante esto, Presti ha coordinado con el ministro de Economía, Luis Caputo, una asistencia financiera para afrontar la deuda, mientras que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asumiría el control de los recursos para los efectivos policiales. Por su parte, la rama militar quedaría bajo el mando de un oficial en actividad con experiencia en la dirección del Hospital Militar, restando definir el destino de los afiliados de Gendarmería y Prefectura.

El anuncio oficial se realizaría mediante un decreto de Javier Milei el próximo martes, luego de que este viernes se presente la propuesta final ante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Este cambio institucional ocurre en un contexto de renovación en la cúpula castrense, con los pases a retiro del brigadier general Xavier Isaac y el almirante Carlos Allievi, y en medio de la preocupación oficial por los recientes cuatro suicidios militares registrados en pocos días, ante lo cual el Ministerio ha activado nuevos protocolos de prevención.