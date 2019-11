Abogados del intendente catamarqueño acusado de abuso analizan interponer un recuso extraordinario

Los abogados defensores del intendente de la localidad de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, acusado de abusar sexualmente a una menor de edad en 2013, advirtieron hoy que analizan interponer un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el caso, informaron fuentes judiciales.



“Si bien se rechazó el recurso de casación que había sido interpuesto por la defensa, todavía tenemos una vía procesal habilitada para interponer un recurso extraordinario y pedir a la suprema Corte de Justicia que revea esta situación porque entendemos y estamos convencidos que el instituto de la probation es perfectamente aplicable para el caso”, dijo hoy a la prensa el abogado de la defensa, Daniel Ortega.



El pasado viernes 8 de noviembre la justicia catamarqueña dictaminó que no correspondía hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Aybar.



En esta línea, el letrado aseguró que “en virtud de esto los plazos están corriendo, tenemos tiempo para plantear el recurso, se analizará con el juez defensor con los colegas que estamos ejerciendo esto y con el propio Aybar”, indicó.



Y puntualizó: “si se interpone el recurso, la corte deberá expedirse sobre la procedencia o no, y posteriormente a eso elevar o no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el expediente, porque nosotros queremos que se haga el juicio, pero antes hay otros institutos que permiten salidas alternativas a estos conflictos sin reconocer los hechos”, explicó Ortega.



Aybar, reelecto por el Frente Juntos por el Cambio en los comicios del 27 de octubre, iba a ser juzgado desde el 3 de septiembre, por la Cámara Penal 3, por el delito de “abuso sexual simple agravado por la guarda en calidad de autor”, en perjuicio de una menor de edad, pero ante una presentación de pedido de casación por parte de su defensa, se decidió suspender el debate.



Finamente, el abogado defensor sostuvo que “no estamos dilatando el proceso sin argumentación jurídica o por cuestiones ajenas al procedimiento, estamos planteando que se juzgue pero que tengamos todas las garantías para llegar a un proceso justo, con jueces imparciales, donde estén dada las condiciones. No tenemos ningún problema en someter a un juicio público a nuestro defendido”, concluyó.