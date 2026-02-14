Accidente fatal en Ullum: murió una policía cuando se dirigía a trabajar

Una tragedia enluta a la Policía de San Juan. Una efectivo policial falleció en la mañana de este sábado tras protagonizar un accidente vial en la zona del Dique de Ullum, a la altura del sector conocido como El Castillito.

De acuerdo con las primeras informaciones proporcionadas por fuentes oficiales, la agente se trasladaba en moto hacia su lugar de trabajo cuando, por razones que aún son materia de investigación, se produjo el siniestro fatal. Las circunstancias precisas en las que ocurrió el hecho no fueron detalladas por las autoridades, por lo que se aguarda el avance de las pericias para determinar la mecánica del accidente.

Voceros policiales confirmaron que la víctima prestaba servicios en la Comisaría 30ª, aunque hasta el momento no se ha divulgado su identidad, a la espera de la notificación a sus familiares directos.

Personal policial y efectivos de Criminalística trabajaron en el lugar del hecho para relevar pruebas y reconstruir la dinámica del siniestro que le costó la vida a la uniformada. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que deberá establecer las causas del fatal desenlace.

Como consecuencia del operativo y las pericias en curso, el tránsito en la zona del Dique de Ullum se encuentra reducido. Las autoridades solicitaron a los conductores que circulen con extrema precaución por el sector mientras se desarrollan las tareas de rigor.