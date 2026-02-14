Usaron un remis para robar en Zonda: el chofer quedó detenido

Un intento de robo con características particulares se registró en la madrugada del pasado viernes en una vivienda de fin de semana del departamento Zonda, donde delincuentes utilizaron un remis para transportar el botín, maniobra que concluyó con la detención del conductor del vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.30 en una casa quinta del Loteo Altos de Zonda, ubicada sobre calle Laprida. Según informaron fuentes policiales, todo se desencadenó cuando se activó la alarma de la propiedad, lo que motivó el inmediato desplazamiento de efectivos de la Comisaría 14ª hasta el lugar.

Al arribar, los uniformados sorprendieron a varias personas que se encontraban cargando distintos objetos en el interior de un automóvil. El vehículo fue identificado como un remis.

Tras la inspección, se constató que los delincuentes habían reunido un importante botín para sustraer de la vivienda. En el habitáculo del auto había tres aparatos de aire acondicionado, un televisor, un parlante, valijas y una mochila.

La rápida reacción policial permitió la detención del conductor del remis en el lugar de los hechos. Sin embargo, dos de los sospechosos que participaban en el ilícito lograron darse a la fuga aprovechando la confusión del momento y hasta el momento no han sido localizados.

De acuerdo con lo manifestado por el damnificado a las autoridades, los sujetos que consiguieron escapar serían oriundos del barrio Cruce de los Andes, en el departamento Pocito. Mientras tanto, el chofer detenido quedó vinculado a la causa judicial en curso, a la espera de las directivas de la Justicia, y se continúa con las pesquisas para dar con el paradero de los cómplices prófugos.