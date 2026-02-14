El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado a conocer su pronóstico para la provincia de San Juan correspondiente al sábado 14 y domingo 15 de febrero, anticipando un fin de semana con condiciones variables. Se espera un ascenso térmico durante las horas centrales del sábado, seguido de una inestabilidad creciente que persistirá hasta el domingo, con probabilidad de tormentas aisladas en ambos días.

Para la jornada del sábado, el área amanecerá con cielo algo nublado y una temperatura estimada de 23 °C. Durante la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo, llegando a los 34 °C, aunque el cielo presentará un incremento en la nubosidad. Para la tarde y la noche de este día, el SMN prevé la presencia de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10 y el 40 por ciento. Los vientos predominantes provendrán del sector sur durante todo el día, manteniendo una velocidad constante de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan ráfagas significativas.

El domingo, las condiciones de inestabilidad se mantendrán. La madrugada se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 20 °C, condición que se extenderá durante la mañana, donde el termómetro marcará los 24 °C y la probabilidad de lluvia será baja, de entre 0 y 10 por ciento. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el pronóstico vuelve a indicar tormentas aisladas. Al igual que en la jornada del sábado, la probabilidad de precipitaciones para estos períodos se ubicará en un rango del 10 al 40 por ciento. La temperatura máxima para el domingo se espera por la tarde, alcanzando los 32 °C, mientras que por la noche descenderá a los 28 °C. El viento mantendrá su dirección predominante del sur, aunque con algunas variaciones en su intensidad: por la mañana será más leve, de entre 7 y 12 km/h, incrementándose por la tarde a un rango de 23 a 31 km/h, para luego volver a un registro de 13 a 22 km/h durante la noche. Tampoco se prevén ráfagas de viento de consideración para esta jornada.