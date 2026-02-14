Dique de Ullum: identificaron a la joven policía que murió en un accidente vial

En las últimas horas se confirmó la identidad de la efectivo policial que perdió la vida en un trágico accidente vial ocurrido en la mañana de este sábado en la zona del Dique de Ullum. Se trata de Evelin Vera, de 28 años, una joven oriunda del departamento que se dirigía a cumplir con su servicio cuando sufrió el fatal siniestro.

Según informaron fuentes fiscales y policiales, el hecho tuvo lugar en el sector conocido como El Castillito, a la altura de la Ruta 60. La víctima se trasladaba en una motocicleta Rouser de 125 cilindradas en dirección a la Comisaría 30ª, ubicada en el departamento Rivadavia, donde prestaba funciones.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, Vera descendía por el paredón del dique cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control de su rodado y cayó violentamente sobre la calzada. Como consecuencia del fuerte impacto, la joven falleció en el acto.

Personal especializado de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y reconstruir la mecánica del hecho que terminó con la vida de la uniformada. Efectivos policiales también colaboraron en el operativo y en el ordenamiento del tránsito en la zona.

Por el momento, la circulación vehicular en el sector permanece restringida mientras se llevan adelante las tareas para el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Judicial, donde se le practicarán los procedimientos de rigor. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que deberá determinar las circunstancias exactas que rodearon este lamentable suceso.