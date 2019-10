ACE anunció sus premios a la temporada teatral 2018/2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Asociación de Cronistas del Espectáculo anunció las candidaturas a sus premios referentes al teatro porteño durante la temporada 2018/2019, cuya entrega será el martes 5 de noviembre a las 21 en el teatro Lola Membrives, con transmisión de la TV Pública.



Los espectáculos más nominados son “Cabaret” (13 postulaciones), “Hair” y “Una vez en la vida” (9), “Después de Casa de muñecas” y “Colaboración/ Tomar partido” (8), y “Chorus Line” y “El curioso incidente del perro a medianoche” (7).



Las nominaciones son las siguientes:



- Autor/ a argentino/ a: Eva Halac por “J. Timerman”, Inés Garland, Santiago Loza, Alejandro Rafael Tantanian y Oria Pupo por “Sagrado bosque de monstruos”, Javier Daulte por “Valeria radiactiva”, Mariano Tenconi Blanco por “La vida extraordinaria”, Piel de lava y Laura Fernández por “Petróleo”, Susana Torres Molina por “Un domingo en familia”.



- Drama y/ o comedia dramática: “Colaboración / Tomar partido”, de Ronald Harwood, “Después de Casa de muñecas”, de Lucas Hnath, “Edipo Rey“, de Sófocles, “El curioso incidente del perro a medianoche”, de Simon Stephens, “Hamlet”, de William Shakespeare, “Las de Barranco”, de Gregorio de Laferrere.



- Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática: Alejandra Darín (“Copenhague”), Anabella Bacigalupo (“Un domingo en familia”), Luisa Kuliok (“Las de Barranco”), Marilú Marini (“Sagrado bosque de monstruos”), Paola Krum (“Después de Casa de muñecas”), Pilar Gamboa (“Petróleo”).



- Actor protagónico en drama y/o comedia dramática: Boy Olmi (“Colaboración/ Tomar partido”), Guillermo Angelelli (“Edipo Rey”), Joaquín Furriel (“Hamlet”), Jorge Suárez (“Después de Casa de muñecas”), Osmar Núñez (“Colaboración/ Tomar partido”), Gabriel Goity (“Las benévolas”).



- Director/ a en drama y/o comedia dramática: Carla Calabrese (“El curioso incidente del perro a medianoche”), Javier Daulte (“Después de Casa de muñecas”), Juan Pablo Gómez (“Un domingo en familia”), Marcelo Lombardero (“Colaboración/ Tomar partido”), Piel de Lava y Laura Fernández (“Petróleo”), Rubén Szuchmacher (“Hamlet”).



- Comedia: “100 metros cuadrados”, de Juan Carlos Rubio, “Departamento de soltero”, adaptación de Carlos Rivas, “La verdad”, de Florian Zeller, “Mucho ruido y pocas nueces”, de William Shakespeare, “Terapia amorosa”, de Daniel Glattauer, “Una semana nada más”, de Clément Michel.



- Actriz protagónica de comedia: Florencia Bertotti (“100 metros cuadrados”), Jorgelina Aruzzi (“La verdad”), Laurita Fernández (“Departamento de soltero”), María Rosa Fugazot (“La ratonera”), María Valenzuela (“100 metros cuadrados”), Verónica Llinás (“Carcajada salvaje”).



- Actor protagónico de comedia: Benjamín Vicuña (“Terapia amorosa”), Darío Barassi (“Carcajada salvaje”), Fernán Mirás (“Terapia amorosa”), Juan Minujín (“La verdad”), Nicolás Vázquez (“Una semana nada más”), Nicolás Cabré (“Departamento de soltero”).



- Director/ a de comedia: Ciro Zorzoli (“La verdad”), Daniel Veronese (“Departamento de soltero”), Daniel Veronese (“Terapia amorosa”), Jorge Azurmendi (“Mucho ruido y pocas nueces”), Manuel González Gil (“100 metros cuadrados”), Mariano Demaría (“Una semana nada más”)



- Actriz y actor de reparto en drama/ comedia dramática y/ o comedia: Claudio Da Passano (“Hamlet”), Héctor Díaz (“La verdad”),



Iride Mocker (“Madre Coraje”), Julia Calvo (“Después de Casa de muñecas”, Melania Lenoir (“El curioso incidente del perro a medianoche”), Sebastián Holz (“Colaboración/ Tomar partido”).



- Actriz en obra para un solo personaje: Ana Padilla (“Nina”), Deborah Turza (“Mar oculto”), María Onetto (“Potestad”), Melina Petriella (“Como si la vida fuese un momento pacífico y estable”), Paula Ransenberg (“Juicio a una zorra”), Stella Matute (“Gertrudis”).



- Actor en obra para un solo personaje: Enrique Pinti (“Al fondo a la derecha”), Juan Pablo Gerettto (“Estrella”), Mateo Chiarino (“Nuremberg”), Mauricio Dayub (“El equilibrista”), Pablo Mariuzzi (“Un señor alto, rubio, de bigotes”).



- Musical: “Chorus Line”, “Cabaret”, “Camarera”, “Desencantadas”, “Hair”, “Una vez en la vida”.



- Music hall y/ o café concert: “Aire familiar”, con Cristina Banegas y Nelly Prince, “Airefuego”, con Thelma Biral y Francisco Pesqueira, “A la izquierda del roble”, con Pacho O’Donnell, “De eso no se canta”, de Pablo Gorlero, “Simplemente Eladia”, con Ferrer, “Lo que se me canta”, con Andrés Ini.



- Actriz en musical, music hall y o café concert: Alejandra Perlusky (“Cabaret”), Graciela Pal (“Cabaret”), Florencia Peña (“Cabaret”), Josefina Scaglione (“Camarera”), Natalia Cociuffo (“Camarera”), Paula Reca (“Una vez en la vida”).



- Actor en musical, music hall y/ o café concert: Eliseo Barrionuevo (“Una vez en la vida”), Gustavo Wons (“Chorus Line”), Juan Rodó (“Los fantástickos”), Mike Amigorena (“Cabaret”), Omar Calicchio (“Hotel Neurotik”), Roberto Peloni (“Camarera”).



- Directora/ director general de musical, music Hall y/ o café concert: Alberto Negrin (“Cabaret”), Claudio Tolcachir (“Cabaret”), Julio Panno (“Una vez en la vida”), Natalia del Castillo (“Camarera”), Pablo Gorlero (“Hair”), Ricky Pashkus (“Chorus Line”).



- Director/ a musical: Gaspar Scabuzzo (“Chorus Line”), Gerardo Gardelín (“Cabaret”), Juan Ignacio López (“Hair”), Mariana Zayas (“Camarera”), Martín Rodríguez (“Recuerdos a la hora de la siesta”), Tomás Mayer-Wolf (“Una vez en la vida”).



- Teatro alternativo: “Absurdo criollo”, “Amor de película”, “Creo en un solo dios”, “El lindo don Diego”, “La naranja mecánica”, “La reina de la belleza”



- Actriz en teatro alternativo: Ana Yovino (“El lindo don Diego”), Antonia Bengoechea (“Creo en un solo dios”), Irene Almus (“El lindo don Diego”), María Onetto (“Valeria Radioactiva”), Marta Lubos (“La reina de la belleza”),



María Inés Sancerni (“Amor de película”).



- Actor en teatro alternativo: Arturo Bonín (“Un instante sin Dios”), Cutuli (“Rey Lear”), Francisco Pesqueira (“El lindo don Diego”), Gerardo Chendo (“Amor de película”), Pablo Mariuzzi (“La reina de la belleza”), Tomás Kirzner (“La naranja mecánica”).



- Director/ a en teatro alternativo: Alfredo Martín (“La vida puerca”),



César Brie (“El equilibrista”), Edgardo Millán (“Creo en un solo dios”), Lisandro Fiks y Gustavo Luppi (“Hombres y ratones”), Oscar Barney Finn (“La reina de la belleza”), Santiago Doria (“El lindo don Diego”).



- Coreografía: Alejandro Ibarra (“Recuerdos a la hora de la siesta”), Gustavo Wons (“Chorus Line”), Gustavo Wons (“Cabaret”), Nina Iraolagoitía (“Camarera”), Verónica Pecollo (“Hair”), Verónica Pecollo (“Una vez en la vida”).



- Escenografía: Alberto Negrin (“Cabaret”), Jorge Ferrari (“Hamlet”), Gastón Joubert (“Colaboración/ Tomar partido”), Gonzalo Córdoba (“Recuerdos a la hora de la siesta”), Tato Fernández (“Una vez en la vida”), Tadeo Jones (“El curioso incidente del perro a medianoche”).



- Iluminación: Eli Sirlin (“Departamento de soltero”), Gonzalo González (“El curioso incidente del perro a medianoche”), Horacio Efrón (“Colaboración/ Tomar partido”), Leo Muñoz y Julio Panno (“Una vez en la vida”), Marcelo Cuervo por “Chorus Line”), Mariano Demaría (“Cabaret”).



- Música original: Gerardo Gardelín (“El lindo don Diego”), Martín Bianchedi (“La naranja mecánica”), Martín Rodríguez (“Recuerdos a la hora de la siesta”), Pablo Brie (“El equilibrista”), Rony Keselman (“Nina”), Willie Lorenzo y Flor Bertotti (“100 metros cuadrados”).



- Vestuario: Ana Markarián (“Después de Casa de muñecas”), Luciana Gutman (“Colaboración/ Tomar partido”), Marisol Castañeda (“Recuerdos a la hora de la siesta”), Maydée Arigós (“El lindo don Diego”), Renata Schussheim (“Cabaret”, “Hair”).



- Infantil: “El Dr. Fausto”, “Huesito caracú”, “La gran farándula”, “Musiquitas”, “Recuerdos a la hora de la siesta”, “Yatencontraré”.



- Revelación femenina: Belén Ucar (“Hair”), Laura Grandinetti (“Después de Casa de muñecas”), Mariel Percossi (“Hair”).



- Revelación masculina: Agustin Iannone (“Hair”), Iñaki Aldao (“El curioso incidente del perro a medianoche”), Nicolás Cúcaro (“Hair”, “De eso no se canta”, Ramiro Méndez Roy (“Hombres y ratones”).