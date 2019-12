Achetoni espera que se concrete la segmentación de retenciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, dijo hoy que espera "que se pueda concretar" la segmentación de retenciones por parte del Gobierno nacional, y que no aumenten en los tres puntos previstos en la Ley de Solidaridad los derechos de exportación.



"Me fui (de la reunión de ayer con el presidente Alberto Fernández) con la intención de avanzar en la proposición de las herramientas para lograr esa compensación de segmentación de retenciones, y esperando que se pueda concretar", indicó Achetoni en diálogo con radio Continental.



Asimismo, el dirigente rural sostuvo que espera que "de ese 3% de incremental (en retenciones aprobado en el contexto de la Ley de Solidaridad) exista la posibilidad de no incrementarse, que es lo que le pedimos".



Las autoridades de la Mesa de Enlace se reunieron ayer con Fernández en un encuentro que tuvo como puntos salientes el reparo de los ruralistas a las retenciones en el sector, y el compromiso presidencial de analizar algunas de las propuestas que llevaron los visitantes.



"Le hemos acercado la semana pasada (al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra) un esquema de mínimo no imponible para que sea más factible, porque sino las retenciones segmentadas son más una expresión de deseo que una posibilidad. Ya lo vimos en el pasado que no dieron buenos resultados", concluyó Achetoni.