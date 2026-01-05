Un montañista ruso de 55 años, identificado como Konstantin Bitiukov, murió este domingo mientras escalaba el Cerro Aconcagua en la provincia de Mendoza, a pocos metros de la cumbre, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en el sector conocido como El Hombro, cercano al punto más alto de la montaña suramericana, informaron fuentes oficiales.

La tragedia ocurrió cerca de las 13:40 horas, cuando el andinista, que formaba parte de una expedición organizada, se desvaneció repentinamente tras una fuerte descompensación mientras transitaba la ruta normal de ascenso a más de 6.800 metros de altura, a minutos de alcanzar la cima del Aconcagua.

Publicidad

El guía a cargo dio aviso inmediato a las autoridades, lo que activó un operativo de emergencia con la participación de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza y Guardaparques del Parque Provincial Aconcagua, que se trasladaron en helicóptero hasta el lugar del incidente para asistirlo.

En el sitio, los rescatistas intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 20 minutos, además de suministrarle oxígeno y adrenalina, pero los esfuerzos no lograron revertir el paro cardiorrespiratorio y se confirmó la muerte del montañista en plena alta montaña.

Publicidad

Tras el deceso, se dio intervención a la justicia provincial, donde la fiscal María Luz Maturano de la Oficina Fiscal N.º 11 impartió las directivas correspondientes; la recuperación del cuerpo dependerá de las condiciones meteorológicas en la montaña, dadas las dificultades logísticas a esa altitud.

La temporada de ascensos en el Aconcagua, que comenzó en noviembre y se extiende hasta mediados de febrero, atrae a miles de montañistas de todo el mundo cada año, aunque también conlleva riesgos extremos por el clima, la altura y el esfuerzo físico requerido, que en esta oportunidad culminaron en una tragedia a pocos pasos de la cima.