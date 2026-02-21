Un pasajero salvó a una adolescente: iban a sacarla del país en micro, sin documentos y drogada

Una adolescente de 15 años fue rescatada en plena madrugada del interior de un micro de larga distancia cuando intentaban sacarla del país sin documentación y bajo los efectos de sustancias que la mantenían en un estado de somnolencia y le impedían reaccionar con claridad. El operativo se activó tras la denuncia de un pasajero que notó una situación extraña durante el viaje porque uno de los adultos iba "a los besos" con la chica, que tenía gorra y una capucha que le tapaba la cara.

Un hombre y una mujer que viajaban con ella quedaron detenidos y ahora la Justicia confirmó el procesamiento con prisión preventiva de ambos por trata de personas.

Publicidad

El alerta de un pasajero

El colectivo había salido desde la zona de Once con destino al norte del país. En el interior, un pasajero observó a un hombre y a una mujer mayores que viajaban con una chica que aparentaba ser menor de edad. Lo que lo inquietó fue la actitud del hombre. Según declaró más tarde, "iban a los besos, constantemente, iban abrazados". También señaló que la adolescente llevaba gorra y capucha y que "no le dejaban que se le vea la cara".

De acuerdo con su relato, el hombre ejercía presión para que la joven no hablara. "Yo veía que este señor le daba presión, que esté callada, que no intentara hablar nada", afirmó. La sospecha fue suficiente para que alertara a la Gendarmería. "A mí me pareció raro ver una nena, yo calculaba entre 14 y 15 años aproximadamente. Y que este señor le daba besos", declaró el pasajero después.

Publicidad

El operativo en la ruta

El micro fue interceptado en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 152, en septiembre pasado. Cuando los efectivos subieron a la unidad, detectaron que la adolescente no figuraba en la lista de pasajeros. No tenía pasaje, ni equipaje, ni documentación que acreditara su identidad.

El personal de Gendarmería solicitó a los conductores el listado de pasajeros y constató la presencia a bordo de J. J. M. E. y su madre E. M. E. C., quienes viajaban con la chica, pero ella no figuraba en el registro. Los dos adultos quedaron detenidos en el acto.

Publicidad

Los gendarmes describieron que la joven presentaba un "cuadro de somnolencia aguda" y que era difícil mantenerla despierta para responder preguntas básicas. Primero dijo ser mayor de edad, luego aseguró tener 17 años y dio un nombre falso. Incluso mostró un certificado de discapacidad a nombre de otra persona.

Una gendarme declaró que "se hallaba profundamente dormida y que resultó difícil despertarla". También advirtió que el hombre respondía por ella cada vez que le preguntaban algo. Cuando lograba hablar, la chica miraba constantemente al imputado antes de contestar.

El testimonio de la víctima

Finalmente, en una entrevista a solas con las autoridades, la adolescente reveló que tenía 15 años y que la estaban llevando a Perú para transportar droga. Contó que vivía en la calle con su madre y que le habían prometido dinero, una vivienda y un auto a cambio de volver al país con la droga, pero que luego comenzaron a amenazarla cuando intentó negarse a hacerlo.

El relato de la víctima resultó determinante para confirmar las sospechas de los investigadores y avanzar en la causa contra los detenidos.

La confirmación del procesamiento

La Cámara Federal porteña, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó el procesamiento con prisión preventiva del acusado y de su madre, quienes viajaban con la menor en el momento del operativo.

En el expediente se incorporaron además informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que dan cuenta de movimientos migratorios irregulares de los detenidos hacia y desde Perú. También se constató que, tras quedar detenido, el hombre amenazó a la joven en una videollamada por WhatsApp, un hecho que agravó su situación procesal.

Los fundamentos de la Justicia

Para los camaristas, el contexto en que fue hallada la adolescente —sin documentos, sin pasaje, visiblemente sedada y bajo control de adultos—, sumado a la denuncia espontánea del pasajero y al relato posterior de la víctima, constituyen indicios suficientes de un intento de trata agravada.

El fallo judicial destacó la importancia de la intervención ciudadana en la resolución del caso y puso de relieve la vulnerabilidad de las víctimas de trata, que suelen ser captadas mediante engaños y amenazas para ser explotadas en distintas modalidades delictivas.