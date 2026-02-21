San Martín remontó el empate y le ganó 2-1 a Güemes

San Martín derrota 2 a 1 a Güemes de Santiago del Estero en el estadio Hilario Sánchez por la segunda fecha de la Primera Nacional 2026. El Verdinegro, que busca su primera victoria en el campeonato tras el empate 1-1 ante Chacarita en el debut, logró imponerse ante su gente en un partido vibrante que tuvo emociones en ambos tiempos.

El primer tiempo: dominio local y gol tempranero

El encuentro comenzó puntualmente a las 20 horas con arbitraje de Lucas Cavallero en el estadio 27 de Septiembre. A los 8 minutos del primer tiempo, San Martín se adelantó en el marcador gracias a una jugada que Manuel Cocca pudo concretar para anotar el primer gol del partido. De esta manera, el Verdinegro se puso en ventaja tempranamente frente al conjunto santiagueño y se fue al descanso con la tranquilidad de estar ganando.

El segundo tiempo: empate visitante y reacción local

En el inicio del complemento, Güemes llegó al empate. A los 2 minutos del segundo tiempo, Gianfranco Baier concretó una jugada y anotó el gol que significaba el 1 a 1 parcial en el Hilario Sánchez, desatando la preocupación en el equipo local.

Sin embargo, San Martín reaccionó rápidamente y recuperó la ventaja. A los 26 minutos del segundo tiempo, Nazareno Fúnez, el goleador del equipo, concretó una jugada y anotó su segundo tanto en el campeonato, poniendo el 2 a 1 definitivo hasta el momento y desatando el festejo en la hinchada verdinegra.

Los cambios en ambos equipos

El entrenador Ariel Martos movió el banco en busca de refrescar el equipo y sostener la ventaja. A los 21 minutos del segundo tiempo, San Martín realizó múltiples modificaciones: ingresaron Hernán Zuliani por Dante Álvarez, Guillermo Acosta por Carlo Lattanzio, Genaro Rossi por Sebastián Jaurena y Emanuel Aguilera por Mauro Osores.

Por el lado de Güemes, el entrenador Juan Vita dispuso un cambio a los 29 minutos del segundo tiempo: ingresó Milton Gerez en lugar de Thomas Amilivia, buscando generar peligro en los minutos finales.

Las formaciones del partido

San Martín salió a la cancha con Maximiliano Velazco en el arco; Federico Murillo, Mauro Osores, Manuel Cocca y Dante Álvarez en la defensa; Sebastián Jaurena, Diego Mercado y Sebastián González en el mediocampo; y Gabriel Hachen, Nazareno Funez y Carlo Lattanzio como delanteros. Completaron la nómina de suplentes Sebastián Díaz Robles, Emanuel Aguilera, Facundo Nadalín, Hernán Zuliani, Nicolás Pelaitay, Leonardo Monje, Guillermo Acosta, Bruno Juncos y Genaro Rossi.

Güemes, por su parte, presentó a Leandro Finochietto en el arco; Walter Juárez, Tomás Oneto, Emilio Lazza y Marcelo Benítez en defensa; Gastón Espósito, Gianfranco Baier, David Veliz y Franco Bergés en el mediocampo; y Santiago Sala con Thomas Amilivia como delanteros. Los suplentes del conjunto santiagueño fueron Laureano Martínez, Facundo Melillán, Oscar Vanegas, Axel Bordón, Fernando Godoy, Maico Quiroz, Milton Gerez, Juan Sánchez Sotelo y Juan Mendoza.