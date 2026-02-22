“No tenemos el apoyo de las empresas de San Juan”, el duro reclamo de Miadosqui

El presidente de San Martín de San Juan, Jorge Miadosqui, volvió a reclamar mayor compromiso de los sanjuaninos con la institución y lanzó duras críticas por la falta de acompañamiento dirigencial y empresarial. En declaraciones públicas, el dirigente habló de “sentido de pertenencia”, apuntó contra los “oportunistas” y aseguró que el club no cuenta con el respaldo suficiente a nivel local.

“Esto se llama sentido de pertenencia. Los nuevos estatutos del club dicen que aquellos que quieran participar en el club tienen que tener una cierta cantidad de años. Es la única forma de poder captar gente y que pueda venir gente a trabajar en el ámbito del club”, expresó. En ese sentido, remarcó la escasez de colaboradores: “Somos muy pocos los que estamos en el club. No me alcanzan los dedos de una mano para contar la gente que trabaja en este club. Y a mí me da mucha vergüenza que un club de la provincia de San Juan tenga muy pocos dirigentes actuando permanentemente cuando podría tener muchísimos”.

Miadosqui insistió en que la única vía de sostenimiento es el crecimiento de la masa societaria. “Acá no le vamos a pedir plata a nadie, pero los únicos que vienen al club son los que quieren y tienen sentido de pertenencia. La única forma de hacerlo es haciendo socios del club y que tengan ese cariño permanente”, sostuvo.

Al referirse a los ingresos por derechos televisivos, relativizó su impacto en la economía de la institución. “Los derechos de televisión que recibe San Martín significan un viaje a Buenos Aires. Es un viaje largo. Y no es solo eso: tenemos los gastos de todas las divisiones inferiores que viajan, la reserva, los jugadores que tienen sueldo. Es muy grande el costo que tiene San Martín”, explicó.

También se refirió al nuevo esquema de transmisiones por streaming y fue tajante: “Cuando lo vean de visitante, que se hagan socios para verlo de local”. Actualmente, según detalló, el club cuenta con 700 socios activos. “Terminamos la Primera División con 5.000 y hoy tenemos 700 socios. Seguramente este fin de semana hemos crecido bastante y la idea es que sigamos creciendo. Es la única alternativa que tenemos de subsistencia”, afirmó.

En relación a posibles planes de pago para regularizar deudas, descartó beneficios especiales. “No, porque me parece que aquellos que pagaron y quieren ser socios de San Martín que lo sigan siendo. Aquel que pagó por ser un oportunista, que a la calle”, lanzó.

Uno de los pasajes más críticos estuvo dirigido al empresariado local. “No tenemos el apoyo de las empresas de San Juan ni de las que están acá a nivel nacional, y da pena. Mucha gente en San Juan se mira para otro costado”, cuestionó.

En el plano deportivo, el presidente se mostró esperanzado con el inicio del equipo en el torneo de ascenso, aunque pidió mesura. “Es un equipo que intenta jugar. Hemos logrado lo que todos queríamos: empezar con el pie derecho. Seguramente estamos en los primeros puestos y eso es muy importante”, señaló.

Finalmente, recordó el reciente descenso y apeló a la experiencia institucional. “Ha sido muy triste lo que hemos vivido, que ha sido el descenso, que no queríamos. Pero esto es el fútbol. Hemos ascendido cuatro veces, capaz que sea la quinta”, concluyó.