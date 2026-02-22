Detuvieron a un futbolista por fracturarle la mandíbula a otro en el partido de López Peláez vs.Trinidad

El partido entre López Peláez y Trinidad, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, sumó en las últimas horas nuevos y preocupantes detalles sobre el episodio de violencia que opacó la victoria 3-0 del conjunto local.

Tras el tercer gol de López Peláez se desató una pelea dentro del campo de juego. En ese contexto, Matías Esterman recibió un golpe de Gustavo Naveda que lo dejó inconsciente. El futbolista fue hospitalizado y su pronóstico es reservado, lo que generó aún mayor conmoción en el ambiente deportivo sanjuanino. Naveda fue detenido en el estadio, señalado como quien habría agredido al futbolista local.

Tras el incidente, efectivos policiales intervinieron en el lugar y varios integrantes del plantel visitante permanecieron en la cancha de López Peláez, en Alto de Sierra, a la espera de la actuación judicial correspondiente.