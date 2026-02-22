El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este domingo 22 y lunes 23 de febrero de 2026 en San Juan, con condiciones inestables y probabilidad de precipitaciones en distintos momentos de ambas jornadas.

Para el domingo, el organismo prevé tormentas aisladas durante la madrugada, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40% y una temperatura mínima de 18°C. Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y con una temperatura estimada en 23°C.

Durante la tarde se esperan chaparrones, nuevamente con entre 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones, y una máxima que alcanzará los 31°C. Por la noche regresarían las tormentas aisladas, con 29°C y similares porcentajes de lluvia. El viento soplará entre 7 y 12 km/h, predominando del sector sur oeste en la madrugada y del sudeste el resto del día.

En tanto, para el lunes 23 de febrero el SMN anticipa una jornada también variable. La madrugada comenzará con tormentas aisladas (10% a 40% de probabilidad) y una mínima de 17°C, con viento del oeste. Por la mañana se prevén chaparrones, con valores térmicos en torno a los 25°C y viento del noreste.

Durante la tarde el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones (0% a 10%) y una máxima de 30°C. Por la noche volverían las tormentas aisladas, con una temperatura estimada en 25°C. En este tramo final del día el viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, predominando del sudeste.