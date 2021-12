Acordarán con grandes cadenas en San Juan para controlar precios en departamentos alejados

Hace poco más de un mes el Gobierno nacional lanzó un congelamiento de precios que incluyó a 1.432 productos. Si bien la intención fue frenar la escalada inflacionaria, lo cierto es que en algunos comercios remarcaron productos sobre todo aquellos que no están contemplados dentro de este programa. En San Juan buscan controlar ese desfasaje que se da principalmente en los departamentos alejados de los cinco principales.

La secretaria de Industria y Comercio, Adriana Vargas, explicó a DIARIO HUARPE que la idea es armar una un acuerdo provincial para que los pequeños mercados de los departamentos más alejados al Gran San Juan puedan adquirir productos más baratos y así no trasladar ese valor a los consumidores finales.

El primer acercamiento será con los supermercadistas mayoristas. Con ellos esperan tener una reunión para que realicen determinados descuentos para estos comercios y así que puedan llegar a los sanjuaninos que viven en estos lugares.

La funcionaria entiende que los pequeños negocios se abastecen de estas grandes cadenas, entonces buscan darles algunas excepciones. Sin embargo, todavía no está del todo establecido si habrá una suerte de subsidio para los comercios que apliquen esa rebaja. “Queremos que los productos lleguen a los comercios más chicos sin una variación prevista”, explicó Vargas.

Reconocen que antes habrá un relevamiento para saber en qué situación se encuentra la provincia. También mantendrán una reunión con los referentes de las grandes cadenas que se ubican en la geografía local. La idea inicial es trabajar de una forma mancomunada.

Todavía no fijaron si esto se aplicará durante diciembre o directamente desde el año próximo. Todo dependerá de la duración que tenga el programa nacional. Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, contó que buscarán extender este congelamiento más allá del 7 de enero. Si esto ocurre, en San Juan avanzarán con este plan de contención para los negocios que quedan excluidos de la normativa original. “Quienes tienen que cumplir están cumpliendo. Al resto no se los puede sancionar porque no son parte de la reglamentación”, sintetizó.

Control y cumplimiento

Vargas señaló que, hasta el momento, no detectaron infracciones en San Juan con respecto a la aplicación del congelamiento de precios en los grandes supermercados. “Todas las cadenas están cumpliendo con las reglas estipuladas. Hasta el momento no hay denuncias ni infracciones”, mencionó.

La funcionaria relató que los inspectores siguen controlando, aunque pidió la colaboración de los consumidores. “Necesitamos que estén atentos y, en caso de encontrar alguna irregularidad, denuncien”. El Gobierno habilitó una línea para dar aviso de estas situaciones: 0800-333-3366. Todos los viernes desde la Secretaría de Comercio realizan los informes respectivos.

Por qué cumplen las cadenas: la versión oficial

La secretaria dijo que las cadenas en su gran mayoría están cumpliendo con este acuerdo nacional porque tienen predisposición. Aunque también reconoció que también saben que están siendo monitoreados y controlados. En ese orden, reconoció que estas cadenas son las que más sufren por las multas o infracciones que les labran por lo que están contempladas dentro de este plan, aunque hay otros intermedios que están exentos. Por este motivo es que buscan controlarlos.