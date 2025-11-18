El reciente anuncio del entendimiento comercial entre Estados Unidos y Argentina generó una inmediata reacción en los sectores productivos del país. En San Juan, uno de los que tomó postura fue la Cámara de Exportadores, que ve con buenos ojos cualquier iniciativa que permita ampliar mercados, fortalecer vínculos económicos y generar condiciones para atraer inversiones. Sin embargo, también advierten que aún falta información concreta para dimensionar el verdadero impacto de lo que se ha dado a conocer hasta el momento.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la Cámara de Exportadores de San Juan, Antonio Giménez, sostuvo que la primera lectura es favorable, aunque todavía no existen detalles que permitan evaluar a fondo el alcance del acuerdo. “Hasta ahora conocemos nada más que los términos generales y todavía no hay un acuerdo definitivo ni letra chica que se pueda interpretar. Así que en principio me parece positivo”, afirmó.

Publicidad

El dirigente señaló que cualquier apertura que incentive el comercio exterior puede ser beneficiosa, especialmente para provincias que han venido diversificando su matriz exportadora durante las últimas décadas. Aun así, subrayó que es necesario que Argentina acompañe estos movimientos internacionales con políticas internas que mejoren la competitividad. En este sentido, remarcó que “el tránsito a abrirse al mundo, siempre y cuando sea de una manera inteligente, es positivo. Esperemos que al mismo tiempo se vayan haciendo las tareas pendientes, que es bajar la presión impositiva para que haya más competitividad de nuestras producciones en el mundo”.

Giménez recordó además que Estados Unidos es actualmente el segundo destino más relevante para las exportaciones argentinas, un factor que vuelve aún más significativa cualquier iniciativa diplomática o comercial que pueda mejorar el acceso a ese mercado. “Es un mercado muy importante y además un mercado muy consumidor”, señaló, destacando que para San Juan ya existen envíos permanentes de productos como aceite de oliva, vino y mosto. Este último tiene una presencia consolidada y es uno de los principales rubros en la relación comercial con el país norteamericano.

Publicidad

Finalmente, destacó que cualquier avance que facilite la llegada de productos regionales a un mercado de gran volumen es bien recibido, aunque apeló a la prudencia. El dirigente recordó que los procesos de integración y firma de acuerdos suelen ser largos y requieren negociaciones extensas. “Estos son procesos, no hay algo que ocurre de un día para otro. Es un camino que se inicia, que habrá que transitarlo de una manera inteligente”, manifestó.

En la misma sintonía

En este contexto, el Ministro de Producción, Innovación y Trabajo de San Juan, Gustavo Fernández, también analizó los impactos positivos que este pacto tendría para la provincia, haciendo especial hincapié en los sectores agroindustrial, minero y de servicios.

Publicidad

Fernández destacó en Radio Sarmiento que la apertura comercial es fundamental para la agroindustria sanjuanina, que "depende fundamentalmente del comercio exterior". En este sentido, señaló que "todo acuerdo que Argentina vaya logrando en orden a reducir aranceles o eliminar directamente aranceles. Sin duda que nos va a traer posibilidades de apertura de nuevos mercados o de mejorar condiciones de acceso a mercados donde ya estamos".

El acuerdo

El anuncio del Gobierno nacional fue presentado como un primer paso hacia un entendimiento más amplio que permita reducir barreras, agilizar intercambios y estimular la llegada de inversiones estadounidenses al país. Sin embargo, hasta el momento solo se difundieron lineamientos generales y no se detallaron cronogramas, alcances ni el tipo de compromisos que asumiría cada parte.

Uno de los puntos que genera interrogantes, especialmente para los sectores exportadores, es su vinculación con el Mercosur. Giménez señaló que será clave determinar si la nueva estrategia comercial convive o colisiona con las reglas del bloque regional. Mientras que otro aspecto que observan con interés es la situación arancelaria de la Argentina frente a Estados Unidos.