Las Fiestas de fin de año empiezan a tomar impulso en San Juan y, como cada temporada, muchas familias buscan celebrar Navidad y Año Nuevo de una manera distinta en espacios amplios, privados y, en algunos casos, alejados de la Ciudad Capital. Aunque aún falta poco más de un mes para los encuentros tradicionales, la demanda comenzó a crecer y varios complejos ya registran un movimiento anticipado.

Un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE entre cabañas de distintos departamentos muestra un escenario mixto: algunos alojamientos ya tienen reservas para las fechas clave, mientras que otros acumulan consultas, pero sin confirmaciones.

En un panorama alentador, Fernando Basso, propietario de Cabañas El Bajo, en Rivadavia, confirmó que su complejo ya está completo: “Para Navidad nos reservaron hace tres meses; para Año Nuevo, hace pocas semanas”. El establecimiento cuenta con 24 plazas distribuidas en seis cabañas, con un valor de $80.000 por noche. En general, los huéspedes suelen reservar estadías de dos noches.

La mayoría de las cabañas cuenta con un espacio verde para disfrutar.

Sin embargo, comparó la temporada con la anterior: “El año pasado fue mejor. Las reservas estaban completas un mes antes. La mayor parte de los huéspedes que confirmaron este año son turistas de otras provincias”.

El interés de las personas es disfrutar del calor en una pileta.

Por su parte, Gastón Castro, dueño de Cabaña Aloha, en Villa Tacú, en Zonda, también aseguró que tiene ocupación confirmada para ambas fiestas. “Me consultaron hace meses y las reservas se concretaron hace dos semanas. Este año hubo más consultas que el anterior, especialmente para estadías de dos días”, señaló.

Castro informó que sus tarifas van desde $60.000 la noche para dos personas, $80.000 para cuatro, y $10.000 adicionales por invitado, hasta la medianoche.

A la hora de alquilar, las personas buscan comodidades para descansar.

En el caso de Cabaña Villa Tacú Alquiler, la situación es diferente. Su propietaria, Carolina Vallejos, explicó que hubo muchas consultas, pero ninguna reserva confirmada hasta el momento. “Las consultas empezaron hace un mes y hay muchísimas, pero la mayoría son para grupos grandes. Nosotros tenemos capacidad para cinco o seis personas, y muchos quieren venir con toda la familia”, sostuvo. Para incentivar las reservas, el complejo ofrece estadías de tres noches. Los valores van de $70.000 a $80.000 por noche, según la cantidad de huéspedes.

Una tendencia similar se registra en Cabañas El Sauce, en Albardón. Su propietaria, Alejandra Montilla, comentó que recibió gran cantidad de consultas, pero pocas confirmaciones. “Tengo cinco cabañas y dos ya están reservadas para Navidad. La mayor demanda es de turistas de otras provincias; los sanjuaninos suelen esperar hasta último momento”, explicó.

Los precios varían entre $25.000 y $30.000 por persona, con un mínimo de dos noches. Además, aclaró que en fechas festivas no permiten invitados adicionales para evitar la sobreocupación de espacios comunes, como la pileta, y mantener la privacidad de quienes se hospedan.

Con un movimiento que se adelanta a lo habitual, el sector se prepara para una temporada festiva con alta demanda y un interés sostenido de turistas y sanjuaninos. Mientras algunos complejos ya tienen ocupación plena, otros esperan que las consultas se traduzcan en reservas en las próximas semanas.