La Municipalidad de Jáchal confirmó que este miércoles 19 comenzará la recolección de muestras en dos puntos estratégicos: el dique Cuesta del Viento, en Iglesia, y el dique Pachimoco. Las tareas continuarán el viernes como parte del Plan de Monitoreo de la calidad del agua en San José de Jáchal.

En ambos sitios se medirán parámetros físico-químicos esenciales, entre ellos conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, pH y temperatura. Estas variables permiten realizar una primera caracterización del agua, detectar posibles alteraciones y establecer una línea base confiable para posteriores análisis.

El operativo es la primera respuesta institucional tras el fuerte reclamo de la comunidad local, quienes exigieron una investigación profunda luego de la mortandad masiva de peces registrada días atrás en Cuesta del Viento.

La crisis ambiental provocó malestar y movilizaciones en Jáchal, donde el sector productivo, la Iglesia, la Asamblea Jáchal No Se Toca y la comunidad en general demandó controles inmediatos y mayor transparencia en la gestión del agua, ya que desde la asunción del Intendente Matías Espejo, en diciembre de 2023, no se efectuaron los monitoreos obligatorios, tal como lo establece la Ordenanza Agua Segura, sancionada en 2015 tras los derrames mineros en Veladero.

Análisis limnológico: la segunda fase del plan

Según lo informado a través de un comunicado oficial, la campaña avanzará luego a una segunda etapa centrada en el componente biológico. Este monitoreo se desarrollará en Mogna, Huaco, Niquivil y distintos puntos del río Jáchal, donde se llevará adelante un análisis limnológico para evaluar la calidad ecológica del sistema hídrico.

Las evaluaciones incluirán el estudio de comunidades acuáticas como plancton, bentos y otros organismos indicadores cuya presencia, abundancia y composición permiten detectar variaciones ambientales y determinar el estado general de los cuerpos de agua. El municipio informó que esta fase se extenderá durante las próximas semanas y apuntará a construir un diagnóstico integral sobre la salud de las cuencas.

"El objetivo es contar con información técnica actualizada que contribuya a la toma de decisiones y a la protección ambiental de las comunidades vinculadas al sistema hídrico de Jáchal", dijeron.

Productores piden mayor precisión y la intervención de la UNCuyo

Si bien la noticia fue recibida como un avance, la comunidad del norte sanjuanino y los productores consideran que el comunicado oficial “se queda corto” y omite cuestiones que para ellos son claves para devolver tranquilidad a la población. Entre los puntos más sensibles aparece la elección del laboratorio que realizará los análisis.

“Queremos que sea la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) la que haga los estudios, porque es el único laboratorio que nos da confianza al pueblo de Jáchal”, afirmó a DIARIO HUARPE Omar Aciar, productor y presidente de la Junta de Riego del departamento.

Aciar sostuvo que estos detalles deben ser definidos entre el municipio y toda la comunidad jachallera, para garantizar independencia técnica y transparencia. “El espíritu no es confrontar, sino colaborar para que todos estemos tranquilos de que el dinero destinado a los análisis se invierta en un laboratorio confiable y elegido por la comunidad”, concluyó.