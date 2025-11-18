El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, encendió la polémica al comparar el swap económico otorgado a Argentina con “un primer préstamo firmado por tus padres”. En una entrevista con Fox Business, el funcionario defendió la operación financiera de USD 20.000 millones, que tuvo críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos, y destacó que la ganancia para su país proviene de los intereses cobrados.

Bessent explicó que el préstamo se realizó a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, que “nunca ha perdido dinero”, y sostuvo que la intervención permitió estabilizar la economía argentina, generando beneficios económicos para EE.UU. “Usamos la paz mediante la fortaleza económica antes que tener que disparar a narcolanchas si el gobierno colapsa”, dijo.

Días atrás, en declaraciones a MSNBC, el secretario aclaró que se activó solo una pequeña parte de la línea de crédito y remarcó: “¿Por qué lo llamas un rescate? En un rescate uno no gana plata, nosotros ganamos plata”. Además, señaló que la operación busca consolidar aliados en América Latina, fortaleciendo la relación bilateral y promoviendo la estabilidad regional.

Según Bessent, el swap no solo representa un beneficio financiero sino también “una oportunidad generacional” para EE.UU. de crear vínculos estratégicos en la región, posicionando la asistencia económica como un instrumento de política exterior y estabilidad internacional.