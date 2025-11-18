"El Yarco" regresó a San Juan y debuta en el Teatro Sarmiento

El humorista Mauricio Nozica llegará al Teatro Sarmiento el próximo sábado 29 de noviembre con su aclamado espectáculo “El Yarco, hasta donde topa”. La función, programada para las 21.30 horas en la sala ubicada en Avenida Alem Norte 34, promete una noche de comedia basada en las insólitas ocurrencias y grotescos personajes que han caracterizado al artista durante su exitosa gira por Argentina y Alemania.

El show se destaca por abordar las costumbres cuyanas con un desparpajo desenfadado, combinando extravagantes anécdotas personales del intérprete con elementos humorísticos de México, España, Alemania y otras latitudes. Esta versatilidad, que trasciende su trabajo en pantalla, le permite crear situaciones absurdas donde fusiona lo local con lo internacional sin perder autenticidad, generando un espectáculo que ha resultado imperdible para públicos diversos.

Para esta presentación en el renovado Teatro Sarmiento, Nozica preparó material inédito que incluye nuevos monólogos, junto con la participación de bailarines y músicos invitados, configurando un debut especial en esta sala local. La producción general está a cargo de Nozica-Ozdoba, con dirección de Sebastián Ozdoba, coreografía de Alma Ruarte y fotografía de Iván Zabrodski.

Con una duración de 70 minutos y clasificación para mayores de 18 años, las entradas para esta función de comedia y stand up están disponibles en los valores de $22.000, $20.000 y $18.000 según ubicación, mediante la plataforma digital https://avantti.io/ y en el sitio oficial www.elyarco.com.