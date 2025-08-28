Ángel Nahuel Flores fue imputado por el crimen de Mario Alberto Alday y, tras la audiencia realizada este jueves 28 de agosto de 2025, pidió perdón a su familia y amenazó con quitarse la vida al llegar al penal de Chimbas. La imputación fue realizada por el juez Gerardo Fernández Caussi, quien también dictó un año de prisión preventiva para el acusado, por pedido del fiscal Sebastián Gómez.

El crimen de Mario Alday, un jubilado de 78 años encontrado sin vida en su domicilio de Villa del Carril, Capital, conmocionó a San Juan por las circunstancias del hecho: la víctima fue hallada atada y con signos de asfixia. El segundo detenido en el caso y ahora principal sospechoso es Flores, también conocido por los apodos de “Pala Ancha” y “Burrito”, quien posee un extenso historial delictivo y fue identificado en la zona del crimen a través de registros de cámaras de seguridad.

La Fiscalía de Delitos Especiales sostiene la hipótesis de que el homicidio tuvo un único autor material. Las pruebas recabadas, que incluyen videos y prendas secuestradas que coincidirían con las que llevaba Flores, refuerzan esa teoría. En este marco, se aguardan los resultados de pericias científicas clave, como el cotejo de ADN, que podrían ser determinantes para establecer la autoría del asesinato.

La situación judicial también involucra a Iván Armando Gamboa, quien fue el primer sospechoso detenido. Aunque fue liberado, permanece vinculado a la causa por falta de pruebas concluyentes para desvincularlo por completo. La investigación continúa su curso con el foco puesto en esclarecer la identidad del único responsable del crimen.

Flores ya era conocido en el ámbito judicial por su condena en 2014 por el asesinato de Yutiel Castro, un niño de un año y siete meses que murió tras una brutal agresión. En ese caso, Ángel Nahuel Flores fue condenado a 10 años de prisión por su participación, mientras que su hermano Jonathan recibió cadena perpetua. Desde entonces, su prontuario se amplió con delitos relacionados al robo, resistencia a la autoridad y drogas.

Actualmente, el acusado enfrenta un nuevo proceso judicial, esta vez por la muerte del jubilado Mario Alday, cuyo asesinato reactivó el debate sobre reincidencia y violencia en la provincia. La amenaza de suicidio que Flores lanzó al finalizar la audiencia quedó registrada y será considerada por las autoridades penitenciarias en su traslado e internación en el penal. Mientras tanto, la causa sigue abierta, con la expectativa de que las pruebas científicas puedan definir el curso de la investigación.