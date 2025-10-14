El clásico sección de Yo Emprendo, emitido por Yo Te Invito a través de HUARPE TV (TDA 19.2 y por Kick), presentó el emprendimiento sanjuanino Mía en Movimiento, dedicado a la confección y venta de ropa deportiva versátil. La propuesta, impulsada por Valentina Gattoni y Manuela Muñóz, combina diseño, comodidad y funcionalidad en prendas pensadas para acompañar a las mujeres durante toda la jornada.

“Quisimos tener algo propio y diferente. Probamos con varios rubros, hasta que decidimos crear ropa deportiva, porque nos encanta el diseño, la ropa y el deporte”, explicó Gattoni sobre el origen del proyecto. Junto a Muñóz, su socia y ambas psicólogas, decidieron emprender en un ámbito totalmente distinto al de su profesión, guiadas por la búsqueda de independencia y creatividad.

La marca apunta a mujeres en constante movimiento, más allá del ejercicio físico. “No hace falta ser superdeportista, simplemente moverte. Fabricamos ropa versátil que puedes usar para cualquier actividad del día”, señaló la emprendedora.

Mía en Movimiento ya lanzó cuatro colecciones, conocidas como “volúmenes”. La más reciente, “Básicos”, incluye prendas en negro, marrón y gris, con detalles en diseño y calados. “Queríamos enfocarnos en lo esencial, en esos colores que siempre se usan, pero con toques distintivos”, contó Valentina.

El emprendimiento creció con esfuerzo y aprendizaje autodidacta. “Tuvimos que estudiar desde cero moldería, telas y diseño. Nos asesoramos con profesionales y amigas del rubro”, relató. Además, destacó el acompañamiento de una diseñadora para ajustar los moldes a distintos tipos de cuerpo.

La marca se distingue por su producción limitada y exclusiva. “Cada prenda se fabrica una sola vez; no repetimos diseños. Eso hace que cada pieza sea única”, detalló Gattoni.

Actualmente, los productos pueden adquirirse a través de Instagram, venta online o en el local Flores Azules del Shopping del Bono, donde los clientes pueden probarse las prendas y acceder a descuentos especiales por el Día de la Madre.

Pese al contexto económico y la competencia con el fast fashion, Mía en Movimiento se sostiene gracias a su comunidad de clientas fieles. “Hemos tenido meses difíciles, pero nos apasiona lo que hacemos y eso se nota. Nuestras clientas nos siguen eligiendo”, afirmó Valentina.

De cara al futuro, las emprendedoras sueñan con ampliar la producción y llegar a todo el país. “Queremos tener nuestro propio taller, fabricar más prendas y en algún momento vender fuera de Argentina”, adelantó. También planean incursionar en indumentaria masculina, tras el interés del público.

Para conocer más sobre lo que ofrecen y descubrir toda la colección de ropa deportiva, se puede visitar su cuenta oficial de Instagram @mia.enmovimiento. Allí publican las últimas novedades, nuevos lanzamientos, descuentos y combinaciones posibles de cada prenda.