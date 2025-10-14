¡Escrache al bache!

DIARIO HUARPE recorre las calles sanjuaninas para visibilizar los baches que se producen en las calles de todos los departamentos de la provincia. Los sanjuaninos pueden denunciar el bache o las roturas del pavimento enviando un WhatsApp al celular de la redacción (2644 75-0750). Los mensajes pueden ir acompañados de la ubicación del bache sumado a alguna foto para que el equipo fotográfico pueda localizarlo más fácilmente. Además, también estaremos recibiendo las denuncias en nuestras redes sociales, en Facebook como “Diario Huarpe” y en Instagram “@diariohuarpecom”.

La intención es buscar que los vecinos participen activamente y junto a la redacción de DIARIO HUARPE, solucionar los distintos baches en todos los departamentos de la provincia.

Bache en calle Hipólito Yrigoyen, al norte de Agustín Gómez, en Pocito.

Bache en Rastreador Calívar, al sur de Doctor Ortoga, antes de Pasaje 6, en Rivadavia.

Bache en calle Doctor Ortega, entre calle San Roque y Mendoza, en Rawson.