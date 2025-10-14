Este próximo viernes 17 de octubre a las 23 horas, el dúo Camionero se presentará en Mamadera, ubicado en el predio central de la ciudad de San Juan, sobre Lateral de Avenida Circunvalación Norte 1959. Las entradas están a la venta en www.entradaweb.com tienen un valor de $14.000 y la noche contará con la apertura de Lxs Fungis, grupo local que aportará su energía para iniciar una velada cargada de potencia y comunidad.

Camionero, integrado por Joan Manuel Pardo (guitarra) y Santiago Luis (batería), llega desde el conurbano bonaerense con una propuesta que se sostiene en la independencia y la autogestión. En pocos años, el dúo se transformó en un fenómeno que excede lo musical para convertirse en una experiencia comunitaria. Su público, nucleado bajo el nombre de Club Camionero, acompaña al grupo en cada presentación y da vida a un entramado de ferias, acciones solidarias y publicaciones que amplían el universo del proyecto.

Formado en 2017 en la zona norte del Gran Buenos Aires, Camionero construyó su identidad a partir de una búsqueda sonora que supliera la ausencia de bajo con una fuerza rítmica y una distorsión cruda. Su música recorre los márgenes del rock estadounidense más garajero, con raíces en el blues argentino y un leve coqueteo con melodías pop. Su crecimiento, sin embargo, se explica más por el boca a boca y el trabajo sostenido que por estrategias de la industria. “Todo se puede hacer, no hay cosa que no se pueda hacer si uno labura”, sostiene Joan.

Su último disco, Todo lo sólido se desvanece en el aire, marcó un punto de inflexión en la trayectoria del dúo. Sin abandonar la potencia de sus inicios, el álbum amplió su audiencia y reafirmó el lazo entre la banda y su comunidad. Las letras, cada vez más colectivas y reflexivas, proponen una mirada crítica sobre el presente y una búsqueda de sentido a través del trabajo compartido.

La llegada de Camionero a San Juan representa un nuevo capítulo en su camino independiente. En cada show, el grupo busca replicar esa atmósfera de pertenencia que define su propuesta: una energía que trasciende el escenario para hacerse cuerpo entre quienes los escuchan. En tiempos de fórmulas y algoritmos, su mensaje persiste con la fuerza de la convicción: la música, como la vida, se sostiene en la tracción a sangre.