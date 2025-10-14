Desde hace años, conductores de colectivos y camiones que transitan por calle Pellegrini, entre Avenida Libertador e Ignacio de la Roza, una de las arterias más transitadas del departamento Rivadavia, vienen advirtiendo el peligro que representa la presencia de ramas de gran porte que invaden el espacio aéreo y golpean los vehículos de gran tamaño.

Las quejas se multiplicaron en los últimos días a través de DIARIO HUARPE, especialmente entre choferes del transporte público y transportistas que deben realizar maniobras peligrosas para evitar dañar los vehículos o provocar accidentes.

Ante estos reclamos, DIARIO HUARPE se puso en contacto con una fuente calificada del municipio, quien confirmó que ya se está trabajando en una solución de fondo.

Reunión urgente con Vialidad y Ambiente

Según reveló la fuente, el intendente Sergio Miodowsky ordenó a sus funcionarios coordinar una reunión urgente con el director de Vialidad Provincial y el secretario de Ambiente de la provincia para evaluar las alternativas posibles.

“El intendente pidió que antes de intervenir directamente se escuchen las opiniones técnicas de ambas áreas provinciales, porque se trata de ramas de gran porte y cualquier acción puede tener impacto ambiental”, explicó.

Entre las opciones analizadas, una de las más firmes es restringir el tránsito pesado (camiones y colectivos) por esta vía o convertir el tramo en una calle de una sola mano, lo que permitiría ordenar la circulación sin afectar el arbolado público.

“Creemos que la alternativa de hacer el tramo de una sola vía es la ideal, pero la decisión final no depende solo de la municipalidad, ya que calle Pellegrini es una ruta provincial”, señaló la fuente consultada.

Alternativas y planificación vial

De concretarse la propuesta de un solo sentido de circulación, la calle Morón, también ruta provincial, sería designada como arteria complementaria para absorber el tránsito en sentido contrario.

De esa manera, una vía conectaría las localidades de La Bebida y Marquesado en sentido Norte–Sur, y la otra en sentido Sur–Norte, lo que permitiría un tránsito más seguro y fluido.

“Igual hay que esperar a la reunión entre los funcionarios y técnicos de la municipalidad, Vialidad y la Secretaría de Ambiente para definir la medida más adecuada”, anticipó la fuente. “Lo importante es que el tema ya fue tomado y se está actuando en consecuencia”, agregó.

Otras obras en agenda

La fuente consultada también adelantó que otros reclamos de la comunidad —como la falta de veredas, que pone en riesgo a los peatones, y la escasa iluminación, que incrementa la inseguridad vial nocturna— serán incluidos en la misma reunión.

“Estas obras complementarias deben planificarse con Vialidad Provincial, porque forman parte de una intervención integral sobre la ruta”, explicó.

Desde el municipio destacaron que el vínculo con los organismos provinciales es fluido y colaborativo, lo que genera expectativas de una respuesta rápida a los problemas que hoy afectan a vecinos, transportistas y choferes municipales que utilizan esta arteria.

“Con Vialidad y Ambiente venimos trabajando en conjunto desde hace tiempo. Confiamos en que pronto se encontrará una solución definitiva para este tramo, que hoy representa un riesgo tanto para quienes conducen como para quienes caminan”, concluyó la fuente.