¡Adiós a la leyenda! Las tristes palabras con las que Roger Federer se despide del tenis

Roger Federer tiene su última función profesional en el O2 de Londres, este viernes 23 de septiembre. El reconocido tenista suizo deja la raqueta de lado, por lo que son sus últimas horas en la cima. Le pondrá punto final a su extensa carrera en un dobles dentro de la Laver Cup, compartiendo equipo nada menos que con Rafael Nadal. Sin dudas, son días muy emocionantes para los amantes del tenis y el deporte en general.

En conferencia de prensa, en las últimas horas, Roger Federer lamentó no poder competir contra Carlos Alcaraz, la nueva sensación del tenis: "Podría ser una situación bastante única si sucediera. Luchamos juntos para tener siempre este respeto el uno por el otro, las familias, nuestros equipos de entrenadores, siempre nos llevamos muy bien. No sé si va a suceder, pero creo que obviamente podría ser un momento especial".

Publicidad

"Una buena relación es quizás un gran mensaje no solo para el tenis sino también para los deportes y tal vez incluso más allá. Por eso creo que sería genial (jugar con él), pero para mí será especial compartir la pista con cualquiera. Estaba claro de antemano que no puedo jugar los individuales", informó luego el suizo. Sin dudas, atraviesa las horas más complejas de su carrera como deportista profesional.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Roger Federer emociona al mundo

A su vez, Roger Federer aprovechó a decir: "Estoy feliz, porque sé que es la decisión correcta. Estoy nervioso porque llevo tanto tiempo sin jugar. Espero que pueda ser un poco competitivo. Se me hacía más difícil alcanzar otro nivel en el entrenamiento. Te das cuentas que era más difícil... Estaba cada vez más cansado, porque había que esforzarse más para tener la convicción de que podrías hacerlo. Empiezas a sentirte más pesimista".

Luego recibí una ecografía, y no mostró lo que yo quería. Llega el momento en que te sientas y reflexionas: `Estás en una encrucijada y tienes que tomar un rumbo. ¿Hacia dónde ir?’ No estaba dispuesto a tomar la dirección de arriesgarlo todo. No estaba preparado para eso. Siempre había dicho que ese no era mi objetivo", sentenció el histórico tenista suizo, quien quedará en la memoria a pesar de los años que transcurran.