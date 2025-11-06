Adrián Pallares contó cómo notó a Marcelo Tinelli: "Está muy afectado"

Adrián Pallares brindó un testimonio detallado sobre la comunicación que mantuvo con Marcelo Tinelli. La charla se dio en un contexto de alta sensibilidad para el "Cabezón", quien no solo lidia con la exposición de sus asuntos familiares, sino también con un episodio de amenazas directas a su hija Juanita, lo que lo llevó a hacer un fuerte descargo público en sus redes sociales.

Pallares explicó que el contacto fue iniciativa de Tinelli, un gesto que en el ambiente mediático se interpreta como una necesidad de aclarar su postura y bajar la tensión con algunos sectores de la prensa. "Me dijo que con nosotros está todo bien y que lo que escribió no tenía que ver con nosotros, sino con otra gente de los medios", comentó Pallares, en referencia al enojo que Tinelli había manifestado días atrás.

Publicidad

Sin embargo, el punto más emotivo del diálogo ocurrió cuando la conversación se centró en la situación de su hija menor. "Dicho esto, cuando le pregunté por su hija lo sentí muy emocionado", reveló el conductor de El Trece.

Según Pallares, la charla, que habitualmente con Tinelli se extiende por su gusto por el "charlatán", esta vez se acortó debido al impacto emocional. "Cuando él te llama es larguero, le gusta charlar, pero decidimos cortar los dos porque el tema de su hija lo tiene muy afectado", concluyó el periodista.