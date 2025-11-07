La ilusión argentina vuelve a encenderse en el mundo de la Fórmula 1. La escudería Alpine realizó una publicación en redes sociales que parece anticipar la confirmación de Franco Colapinto como piloto del equipo para la temporada 2025.

“¿Ya hiciste los cálculos?”, publicó este jueves la cuenta oficial de Alpine junto a una imagen con los números 7, 11 y 25. La suma da 43, el número que identifica al piloto argentino, y los fanáticos no tardaron en vincular el mensaje con un anuncio previsto para este viernes 7 de noviembre (7/11/25). La publicación se realizó a las 20:26, detalle que también fue interpretado como una pista.

A las horas, Marcos Galperín (fundador de Mercado Libre y uno de los principales sponsors de Colapinto) se sumó al juego con un mensaje sugestivo. Citó un posteo del director de Marketing de la compañía, Sean Summers, quien había escrito “Llega mañana” junto a una imagen de una lapicera amarilla publicada en portugués, lo que reforzó la idea de un anuncio en la previa al Gran Premio de Brasil.

De confirmarse, Colapinto extendería su vínculo con Alpine y continuaría su ascenso en la máxima categoría del automovilismo mundial. El joven de Pilar, que debutó en la Fórmula 1 este año, es una de las grandes promesas del deporte argentino y cuenta con el respaldo de una amplia base de seguidores.

El posible anuncio coincide con el inicio de la actividad oficial en el circuito de Interlagos, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Brasil 2025.

Horarios del Gran Premio de Brasil 2025